|Нагъл ученик е установен като извършител на престъпление в Пловдив
Вчера в Първо РУ постъпил сигнал, че от специализиран хипермаркет за техника е установена липса на камера, комплект слушалки и подложка за мишка на обща стойност 560 лева.
При предприетите оперативни и издирвателни действия още същия ден станало ясно, че посегателството е дело на 16-годишен тийнейджър. По случая е започната проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.
