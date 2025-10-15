Нагъл ученик е установен като извършител на престъпление в Пловдив

© Непълнолетен е заподозрян за кражба от търговска верига на територията на пловдивския квартал "Западен“.



Вчера в Първо РУ постъпил сигнал, че от специализиран хипермаркет за техника е установена липса на камера, комплект слушалки и подложка за мишка на обща стойност 560 лева.



При предприетите оперативни и издирвателни действия още същия ден станало ясно, че посегателството е дело на 16-годишен тийнейджър. По случая е започната проверка за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК.