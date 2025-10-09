© виж галерията Зам.-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов награди отличените участници в екологичния конкурс на Община Пловдив за фотографии и рисунки – "За чист въздух – придвижвай се разумно в Пловдив". Инициативата, насочена към насърчаване на устойчивото придвижване в града, привлече над 130 участници – деца от детски градини и ученици от 1. до 12. клас.



"Благодаря на всички деца, които взеха участие в този конкурс. Всяка рисунка и снимка е израз на ангажираност и грижа за града, в който живеем. Темата за чистия въздух и зеленото придвижване е не само актуална, но и изключително важна за бъдещето на Пловдив. Продължавайте да бъдете активни, креативни и ангажирани – градът има нужда от вашите идеи и вдъхновение", заяви Ангел Славов при връчването на наградите.



Целта на конкурса е да провокира креативността на младите пловдивчани и да ги накара да се замислят върху значението на алтернативните и природосъобразни начини за придвижване в градска среда – като ходене пеша, колоездене и използване на градски транспорт. Творбите, които отговаряха на темата, бяха публикувани във Фейсбук страницата на Община Пловдив, където гражданите имаха възможност да гласуват за своите фаворити. Така беше определена и специалната еко награда "Пловдив избира".



Заелите първо място получиха ваучери на стойност 500 лв., за второ – по 300 лв., и за трето – по 150 лв. Всички участници получиха и грамоти за участие, а подбрани творби ще бъдат представени в изложби на обществени места в Пловдив, като част от усилията на общината да популяризира екологичния начин на живот и устойчивото градско развитие.



Ето и всички наградени:



Подкатегория деца от детските градини:



I място - Йоан Даринов Георгиев; IV група ДГ "ВАЛЕНТИНА "



II място - Ивайла Янчева Янкова; IV група ДГ "ВАЛЕНТИНА "



III място - Стефан Петров Белев; IV група ДГ "ТАНЯ САВИЧЕВА "



Подкатегория ученици 1 - 4 клас



I място - Теодор Костадинов Дончев; IV клас НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ "



II място - Кристиян Натаниел Георгиев Петров IV клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "



III място - Атанас Кехайов IV клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "



Подкатегория ученици 5 - 7 клас



I място - Васил Венциславов Велков; VII клас СУ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"



II място - Дея Николаева Бозова; VI клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "



III място - Кристиян Томов Томов; VII клас СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ "



Подкатегория ученици 8 - 12 клас



I място - Виктор Димитров Сотиров; XII клас ПГЕЕ - гр.Пловдив



II място - Димитър Николаев Мазев; IX клас ПГО "АНА МАЙ"



III място - Елеонора Стоянова Благова; IX клас ПГКИТ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"



Награда "Пловдив избира"



Ива Станислав Аврамова - IV група ДГ "ЗОРА "