|Наградиха победителите в конкурса "За чист въздух – придвижвай се разумно в Пловдив"
"Благодаря на всички деца, които взеха участие в този конкурс. Всяка рисунка и снимка е израз на ангажираност и грижа за града, в който живеем. Темата за чистия въздух и зеленото придвижване е не само актуална, но и изключително важна за бъдещето на Пловдив. Продължавайте да бъдете активни, креативни и ангажирани – градът има нужда от вашите идеи и вдъхновение", заяви Ангел Славов при връчването на наградите.
Целта на конкурса е да провокира креативността на младите пловдивчани и да ги накара да се замислят върху значението на алтернативните и природосъобразни начини за придвижване в градска среда – като ходене пеша, колоездене и използване на градски транспорт. Творбите, които отговаряха на темата, бяха публикувани във Фейсбук страницата на Община Пловдив, където гражданите имаха възможност да гласуват за своите фаворити. Така беше определена и специалната еко награда "Пловдив избира".
Заелите първо място получиха ваучери на стойност 500 лв., за второ – по 300 лв., и за трето – по 150 лв. Всички участници получиха и грамоти за участие, а подбрани творби ще бъдат представени в изложби на обществени места в Пловдив, като част от усилията на общината да популяризира екологичния начин на живот и устойчивото градско развитие.
Ето и всички наградени:
Подкатегория деца от детските градини:
I място - Йоан Даринов Георгиев; IV група ДГ "ВАЛЕНТИНА "
II място - Ивайла Янчева Янкова; IV група ДГ "ВАЛЕНТИНА "
III място - Стефан Петров Белев; IV група ДГ "ТАНЯ САВИЧЕВА "
Подкатегория ученици 1 - 4 клас
I място - Теодор Костадинов Дончев; IV клас НУ "П. Р. СЛАВЕЙКОВ "
II място - Кристиян Натаниел Георгиев Петров IV клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "
III място - Атанас Кехайов IV клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "
Подкатегория ученици 5 - 7 клас
I място - Васил Венциславов Велков; VII клас СУ "СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ"
II място - Дея Николаева Бозова; VI клас СУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР "
III място - Кристиян Томов Томов; VII клас СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ "
Подкатегория ученици 8 - 12 клас
I място - Виктор Димитров Сотиров; XII клас ПГЕЕ - гр.Пловдив
II място - Димитър Николаев Мазев; IX клас ПГО "АНА МАЙ"
III място - Елеонора Стоянова Благова; IX клас ПГКИТ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ"
Награда "Пловдив избира"
Ива Станислав Аврамова - IV група ДГ "ЗОРА "
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
