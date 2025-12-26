ИЗПРАТИ НОВИНА
Наемите на апартаментите в евро, Пловдив на 4 място в страната
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:52
© Plovdiv24.bg
Наемът на двустаен апартамент в София е средно 680 евро на месец. За същия апартамент в Пловдив искат средно 450 евро, във Варна - 520 евро, а в Бургас - 450 евро, показват данни на компания за недвижими имоти. Тези стойности на наемите са средни за съответния град. Наемите за конкретните апартаменти са в много широки граници и зависят от много фактори, най-важните от които са обзавеждането и локацията.

Заедно с поскъпването на имотите, през годините нарастват и наемите. Основните фактори за поскъпване на апартаментите са ограниченото предлагане на жилища, повишеното търсене, особено от млади семейства и инвеститори, ниските лихви по ипотечните кредити и продължаващата миграция към големите градове. За продължаващия ръст на цените на имотите влияние оказва и поскъпването на строителните материали и труда. Недостатъчното предлагане на ремонтирани жилища на вторичния пазар на имоти в най-желаните квартали на големите градове също допринася за увеличение на цените.

Средната цена на апатаментите в София е около 2300 евро за кв. м. Във Варна искат средно около 1850 евро за квадрат, в Пловдив - 1650 евро/кв. м, а в Бургас - 1700 евро/кв. м. Както и при наемите, цените на конкретните имоти са в много широки граници, пише "Труд".







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

