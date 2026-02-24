ИЗПРАТИ НОВИНА
Над 15 000 души работят за каузата на БЧК в Пловдивска област
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:21
©
Над 15 000 души работят за червенокръстката кауза в Пловдив и региона. 2258 доброволци – 1500 възрастни и 758 младежи, е привлякла Областната организация на Българския Червен кръст. В нейните дружества има 12 500 членове плюс 405 в младежките клубове или общо 12 905 активисти. Данните са от доклада на Областния съвет на БЧК-Пловдив за дейността през 2025 година.

Тези млади хора в нашите редици са гаранция за бъдещето на България, защото са минали по пътя на доброто, подчерта акад. Христо Григоров, председател на Българския червен кръст. Той бе сред официалните гости на отчетното събрание, което се проведе на 20 февруари 2026 г. Акад. Григоров отбеляза и отличната оценка, получена от БЧК-Пловдив неотдавна.

Едно от най-значимите постижения е увеличаването на доброволците, като 78% от тях са  постоянни, и на членския състав. Това показва, че организацията е способна да действа адекватно в екстремни ситуации, тъй като разполага с достатъчно и подготвени екипи, се коментира в отчетния доклад, който бе представен от д-р Петрония Карамитрева, председател на Пловдивската областна организация на БЧК.

Като изключително важен бе изтъкнат фактът, че расте броят на подпомогнатите. Над 50 000 човека от региона са получили материална и психологическа помощ през миналата година, посочи Таня Георгиева, директор на Секретариата на Областния съвет на БЧК-Пловдив. Ще се стремим да утвърдим доверието в нас, за да знаят хората, че може  да разчитат на БЧК във всеки момент, добави тя.

Хуманитарното подпомагане и психическото здраве ще бъдат наши основни приоритети през 2026 година наред с превенцията на значими заболявания, на киберагресията и измамите особено при най-възрастните,  каза Таня Георгиева. Агресията е един от най-тревожните проблеми на нашето общество и ние ще работим за нейното намаляване, бе категорична Славита Джамбазова, заместник генерален директор на Българския червен кръст.

През 2015 г. Пловдивската червенокръстка организация работи активно в едно ново направление – подготовка за последствията от климатичните промени. Аномалиите предизвикват здравословни проблеми, затова е важно хората да са обучени за адекватни спасителни реакции в подобни ситуации.   

Една от най-важните дейности на БЧК-Пловдив са курсовете за първа долекарска помощ. В тях са подготвени 7074 души, които могат да бъдат полезни при бедствия и инциденти в дома, на работното място и на пътя.

Най-рискова е била работата на Планинската спасителна служба. През миналата година нейни екипи са излизали в 28 акции и са помогнали на 55 души – изгубени в планината, пострадали при  делтапланеризъм, колоездене, походи, алпинизъм, ски.

Бързо се развива и областната организация на Българския младежки Червен кръст. През миналата година предприехме редица нови по-мащабни инициативи, с които добавихме нови теми в нашата работа, каза Антония Саралийска, ръководител на БМЧК-Пловдив. Освен традиционните здравни проблеми, кампаниите са засегнали въпроси на социалното приобщаване и хуманитарното образование.  Младите червенокърстци имат сериозен принос и за събирането на дарения, се посочва в отчетния доклад.

Тези младежи са бисери, които трябва да пазим и да насърчаваме в тяхното благородно дело, каза отец Емил от Пловдивската митрополия в своето приветствие към присъстващите на събрнието.







