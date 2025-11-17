ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото на годината
"Разполагаме вече с дрегер за интра белодробна вентилация, чрез който се обдишват недоносените бебета", заяви началникът на Отделението д-р Славея Неделчева. Апаратът струва 60 000 лева и е закупен благодарение на управителя на болницата д-р Динчо Генев. Отделението разполага и с модерно обзаведена стая за майки, в която престояват в нея, заедно със своите бебета, докато бъдат изписани от здравното заведение.
В нея родителите могат да прилагат при комфортни условия за своите деца и кенгуру грижата. В звеното се приемат най-тежките случаи не само от Южна България, а и от цялата страна. Недоносените деца са около 10-12 % от ражданията и все по-малки бебета успяват да преживеят, благодарение на грижите на много добре подготвените специалисти и модерна техника в отделението.
Неонатологията в бившата Окръжна болница е едно от най-големите специализирани звена в цяла Южна България. Там работи екип от отлично обучени медици. Благодарение на спонсори звеното се сдоби и с нови мебели и кафе машина.
