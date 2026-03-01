Националния отряд за реакция при бедствия - НОРБ - Пловдив търси петима нови доброволци, съобщи запредседателят на организацията Красимир Каракашев.Формированието реагира при наводнения, пожари, евакуации и спасителни действия, обучения и доброволчески мисии.Кандидатите трябва да са над 18 години, физически и психически здрав, отговорен и готов за действия, с желание да помага на другите и да се развива в екип. С предимство са кандидатите, притежаващи свидетелство за управление на автомобил категория С и опит зад волана, допълни Каракашев.НОРБ - Пловдив е член на Националната асоциация на доброволците в Република България - НАДРБ. В официално становище от организацията предупредиха, че гражданското общество е под заплаха заради внесения от ИТН законопроект за промяна на ЗЮЛНЦ. Ето какво заявяват от НАДРБ:В рамките на нашата дейност никога не се е налагало да говорим за политика и политически интереси. Ние обединяваме хора с различни възгледи, професии и социален статус в името на спасяването на живот, здраве и природа в тежки за всички моменти.Сред основните ни принципи е да осъществяваме дейността си, без да допускаме политически предразсъдъци да ни разделят по никакъв повод.Има обаче моменти, в които "политиката“, от която очакваме системни решения и подобрения в сектора, вместо да се опита да ни помогне, се опитва да ни спре.С настоящето становище искаме да изразим категоричното си несъгласие с внесения от парламентарната група на ИТН законопроект за промяна на ЗЮЛНЦ (сигнатура 51-654-01-25).С този законопроект се предвижда въвеждането на забрани за дейността и наименованията на неправителствените организации, които на практика може да закрият целия неправителствен сектор в Република България.Допълнително в тежест на юридическите лица с нестопанска цел са въведени непропорционални и неоправдани задължения по идентифициране и докладване на дарителите им (новата т.5 в ал.2 на чл.18).Предвидените санкции, освен че са неоправдано и безсмислено високи, ще доведат на практика и до национализиране на имуществото на частноправни субекти на правото (чл.53, ал.1, изр. второ) – нещо недопустимо в правова и демократична държава.Ако този законопроект бъде приет, би нарушил Конституцията съгласно тълкуванията, дадени в четири решения на Конституционния съд по Конституционни дела 4/1994, 28/1998, 3/2000 и 2/2012 г., както и множество решения на ЕСПЧ и СЕС.Темата за дейността и наименованията на юридическите лица с нестопанска цел е сериозна и изисква експертен и обществен дебат, основан на факти, правни анализи и реални последици, а не на прибързани решения с имагинерна политическа изгода.Законодателни промени, които засягат неправителствения сектор, трябва да бъдат внимателно обмислени, защото много неправителствени организации изпълняват ключови обществени функции, особено в сфери като доброволчество, социална помощ и гражданска защита.Искаме да припомним, че Националната асоциация на доброволците в Република България е именно такава организация, която работи в тясно сътрудничество с органите на централната и местна власт при реакцията на различни видове бедствия, аварии и извънредни ситуации, като нашата дейност е дефинирана в Закона за защита при бедствия и Националната стратегия за развитие на доброволните формирования.Нашата организация е съставена от доброволни формирования, регистрирани към общините, но и такива, които са регистрирани към НПО. И двете "категории“ доброволци вършат изключителна работа в полза на населението, природата и държавата по време на извънредни ситуации.В бъдеще вероятно все повече от функциите по реакция при бедствия, особено в отдалечени райони, ще бъдат прехвърлени именно на гражданското общество в лицето на доброволците.Добър пример в това отношение е и Законът за рибарството и аквакултурите, където на сдруженията на рибарите е дадена възможност да осъществяват и функции по контрол и съставяне на актове за административни нарушения.Не трябва да забравяме и, че основни функции по спасяване в труднодостъпни терени и ситуации са делегирани от държавата на неправителствени организации – Планинска спасителна служба към БЧК, Пещерно спасяване, водното спасяване по плажовете и много други.Неправителствените организации и гражданското общество изпълняват редица функции, които подпомагат обществото и социално уязвими групи.С предложения законопроект всички тези организации не просто ще бъдат закрити, а имуществото им ще бъде отнето в полза на държавата.Закриването или глобяването на организации като Национална асоциация на доброволците в Република България – НАДРБ, доброволни формирования към НПО, Планинска спасителна служба към БЧК, Пещерно спасяване, сдружения на ловци и рибари, Български туристически съюз и много други сдружения, допълващи и подпомагащи централната и местните власти, би било сериозна грешка.Тези организации имат съществен принос към обществото и подпомагат институциите в кризисни ситуации, обучения и доброволчески инициативи.Означава ли това, че дори Националното сдружение на общините в Република България ще попадне "под ударите“ на новия закон?Подобни решения следва да се вземат с висока степен на прозрачност, обществено обсъждане и ясна оценка на въздействието, за да не се стига до ограничаване на дейности, които реално подкрепят обществения интерес и до закриване на неправителствения сектор в една демократична и правова държава.Заявяваме, че категорично се противопоставяме на законопроекта на парламентарната група на ИТН за промяна на ЗЮЛНЦ със сигнатура 51-654-01-25.Считаме същия за прибързан и необмислен. Ако бъде приет, този законопроект няма да реши посочените от вносителите му въпроси, а ще доведе до много и непредвидими проблеми във функционирането на обществото и държавата.