Пламен Спасов пред БНР.
От встъпването си в длъжност през ноември миналата година до момента Спасов отчита подадени 188 сигнала за замърсяване на въздуха, извършени 1 050 проверки и съставени 89 констативни протокола. От тях са издадени 61 акта за нарушения, основно на строителни фирми в града.
"Въпреки предприетите мерки, резултатите не са задоволителни, тъй като стойностите на налаганите санкции бяха сравнително ниски“, коментира Спасов.
Нарушение представлява напускането на строителни площадки от превозни средства с неизчистени гуми, което води до разпространение на мръсотия извън обекта. До ноември миналата година актовете се налагаха предимно на шофьорите и варираха между 100 и 200 евро, което според инспектората не е било ефективно.
"За пример мога да дам улица "Рая“, която е дълга около 700–800 метра - за четири месеца само там са издадени 16 акта“, уточни Спасов.
Затова усилията на инспекторите вече са насочени към самите строителни фирми, където санкциите са значително по-високи. През последния месец са наложени три акта - единият на стойност 715 евро, а другите два - по 5 112 евро.
"През последния месец се концентрирахме върху обучения на инспекторите, за да могат да налагат наказания на фирмите. Това е по-сложно, но не е невъзможно“, допълни директорът.
Спасов подчерта, че нарушения са установени във всички райони на града, като най-рисковите точки са улица "Пещерско шосе“ в район "Западен“ и Коматевско шосе в район "Южен“.
