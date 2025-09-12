ЗАРЕЖДАНЕ...
|На това място само фонтан с ябълка му трябва и наистина ще стане кичозно
Скулптурната пластика, която преди време се превърна в ябълката на раздора заради несъгласие между хора от арт средите, обществеността, а и на самата община Пловдив вече няколко години не може да намери своето място в града под тепетата.
Идеята на сдружение “Добротворие" за този паметник е заради плодотворното тракийско поле, а и че ябълката се смята за царицата на плодовете. Изграждането на Фонтанът с ябълката ще става с дарения на доброволци, уточняват “Добротворие".
Първоначалната идея беше фонтанът да е разположен отстрани на Джумаята, но след решение на Общинския съвет зоната да е предназначена за маси за открито сервиране, няма как там да се обособи място за фонтана. Според хората от фондацията стълбите на “Каменица" са една своеобразна атракция, а ябълката ще привлече още повече хора, които да се разхождат между Дановия хълм и Главната улица.
Въпросът трябваше да
Покрай шарените букви TOGETHER, изрисуваните стълби и самата водна каскада само една пльосната отгоре ябълка трябва и зоната наистина ще придобие кичозен вид. Вместо да се наливат излишни пари не е ли по-добре да се направи ремонт на стълбите на Каменица, тъй като от фонтана тече вода отгоре до долу, не е ли по-добре да се рехабилитират алеите на тепето и пространството да стане една идея по-приятно за разходки,а не човек да се чуди дали няма да си счупи крака в някои разкривено паве.
Фонтанът с ябълката на този етап както изглежда градът ни - мръсен и захабен е най-малкият проблем.
Коментари (2)
