На това място само фонтан с ябълка му трябва и наистина ще стане кичозно

© Plovdiv24.bg Темата с поставянето на фонтан с ябълка на стълбите на “Каменица" отново ще се разисква на сесия на общинския съвет. Предложението от инициативния комитет отново е влязло в дневния ред за разглеждане от комисиите на общинските съветници, видя Plovdiv24.bg. Припомняме, че проектът е на скулптора Цвятко Сиромашки. За изработването на самия фонтан във формата на ябълка, ще са необходими около 2 тона месинг.



Скулптурната пластика, която преди време се превърна в ябълката на раздора заради несъгласие между хора от арт средите, обществеността, а и на самата община Пловдив вече няколко години не може да намери своето място в града под тепетата.



Идеята на сдружение “Добротворие" за този паметник е заради плодотворното тракийско поле, а и че ябълката се смята за царицата на плодовете. Изграждането на Фонтанът с ябълката ще става с дарения на доброволци, уточняват “Добротворие".



Първоначалната идея беше фонтанът да е разположен отстрани на Джумаята, но след решение на Общинския съвет зоната да е предназначена за маси за открито сервиране, няма как там да се обособи място за фонтана. Според хората от фондацията стълбите на “Каменица" са една своеобразна атракция, а ябълката ще привлече още повече хора, които да се разхождат между Дановия хълм и Главната улица.



Въпросът трябваше да © Plovdiv24.bg се разглежда на една от летните сесии на общинския съвет, но темата беше изтеглена от дневния ред. Очаква се тя да бъде отново обсъдена следващата седмица.



Покрай шарените букви TOGETHER, изрисуваните стълби и самата водна каскада само една пльосната отгоре ябълка трябва и зоната наистина ще придобие кичозен вид. Вместо да се наливат излишни пари не е ли по-добре да се направи ремонт на стълбите на Каменица, тъй като от фонтана тече вода отгоре до долу, не е ли по-добре да се рехабилитират алеите на тепето и пространството да стане една идея по-приятно за разходки,а не човек да се чуди дали няма да си счупи крака в някои разкривено паве.



Фонтанът с ябълката на този етап както изглежда градът ни - мръсен и захабен е най-малкият проблем.