|На форум обсъдиха законодателни промени за намаляване на домашното насилие
"Темата за насилието засяга цялото общество, а не само отделното семейство или пострадалите. Нашата цел е ефективно да прилагаме законите и механизмите за защита, което изисква ежедневни усилия на институциите, неправителствените организации, лекарите, общностите и гражданите. Когато сме обединени, ще бъдем чути и ще дадем повече смелост на онези, които се страхуват да споделят за проявената агресия спрямо тях“, подчерта при откриване на кръглата маса Тихомир Стоев.
По време на форума бяха обсъдени предложения за законодателни промени, начина на координация и обмен на информация, както и достъпът до психологическа и медицинска помощ. Беше отбелязана важната роля на социалните служби и неправителствени организации в дългосрочната подкрепа и превенция на пострадалите.
На кръглата маса беше предложено и създаването на онлайн платформа "Не на насилието“ за Пловдив и региона, в която ежедневно да се предоставя информация в подкрепа на жертвите на насилие.
На срещата бяха оповестени и статистически данни за броя на досъдебните производства за престъпления, извършени в условията на домашно насилие.
Форумът се проведе за трети път по инициатива на Апелативна прокуратура-Пловдив и сдружение "Зонта клуб Пловдив“ по време на 16-те дни на активност срещу насилието, които започнаха на 25 ноември – Международен ден за елиминиране на насилието над жените и продължават до 10 декември – Международен ден на човешките права.
