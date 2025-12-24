ИЗПРАТИ НОВИНА
На 6 януари честваме 178 години от рождението на Христо Ботев
20:25
©
На 6 януари 2026 г., вторник, от 13.30 часа пред паметника на поета-революционер Христо Ботев в Цар Симеоновата градина в Пловдив, ще бъде чествана 178-та годишнина от неговото рождение. Христо Ботев е национален герой, гениален поет и публицист, чието творчество и живот са изцяло посветени на борбата за национална свобода и социална справедливост. Неговата пламенна поезия полага основите на модерната българска литература, превръщайки се в символ на несломимия български дух. Със саможертвения си подвиг, той доказва единството между своите думи и дела, оставайки вечен пример за родолюбие.

В ритуала пред паметника, организиран от Община Пловдив, част от Културния календар на града, ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите "Родолюбие“, "Традиция“ и "Васил Левски“ и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.

Ритуалът включва полагане на венци и цветя на паметника. Слово за делото и живота на великия българин ще произнесе Недялко Славов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Тодор Дърлянов.







