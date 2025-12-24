ЗАРЕЖДАНЕ...
|На 6 януари честваме 178 години от рождението на Христо Ботев
В ритуала пред паметника, организиран от Община Пловдив, част от Културния календар на града, ще участват почетни формирования от Пловдивския гарнизон - Военен духов оркестър, представителен взвод, венценосци, представители на комитетите "Родолюбие“, "Традиция“ и "Васил Левски“ и членове на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.
Ритуалът включва полагане на венци и цветя на паметника. Слово за делото и живота на великия българин ще произнесе Недялко Славов. Водещ на церемонията ще е актьорът от Драматичен театър Пловдив – Тодор Дърлянов.
