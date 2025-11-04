НАП Пловдив продава мощен звяр на 132000 километра за минимум 150 бона

© Google Търсите си нова кола? НАП Пловдив пусна на търг лек автомобил "Мерцедес" срещу скромните 150 000 лв., първоначална цена.



Според обявата модел AMG GT. Колата е бензин, а годината на производство е 2020. Мощност - 270, с пробег 132 000 км.



Твърди се, че автомобилът е в добро състояние. Продажбата ще се проведе с тайно наддаване. Начална дата за огледи е 12.11.2025 г., а крайна дата за огледи е 18.11.2025 г.



Дата и час на провеждане на търга е 26.11.2025 14:00 ч. Всеки желаещ трябва да внесе депозит в размер на 30 000 лв.