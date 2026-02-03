Мъж бере душа в Пловдив с остра бъбречна недостатъчност и тежки измръзвания на долните крайници

© 59-годишен мъж от пловдивското село Голям чардак се бори за живота си в УМБАЛ "Пловдив". Георги Тодоров е преведен в лечебното заведение в критично състояние на 28 януари, предава Plovdiv24.bg.



Мъжът бил докаран в бившата Окръжна болница с остра бъбречна недостатъчност, тежки измръзвания на долните крайници, тежал не повече от 50 килограма. Веднага е настанен в Отделението по анестезиология, реанимация, интензивно лечение (ОАРИЛ). Изследванията показали силно завишени чернодробни показатели, което според медиците е признак за системна злоупотреба с алкохол. Към момента лекарите не дават прогнози за състоянието му.



Кметът на Голям чардак Йордан Гевезов разказа за медията ни историята на Георги Тодоров.



Майка му била циркова акробатка и се преместила заедно със сина си в Голям чардак в къщата на местен човек. Стопанинът на дома починал, но майка и син имали право на живот в имота. Нанесли се на втория етаж в къщата, а първия етаж бил даден на други хора. Преди две-три години починала и майката. Едва тогава Георги започнал да излиза от дома, преди това все вкъщи си стоял. Всеки ден минавал покрай кметството на път да си вземе порцията топъл обяд, осигурен от общината. Получавал пенсия по болест. Живеел в крайна беднотия, без ток и вода.



"Няколко дни не го бях виждал и започнах да питам комшии какво става с този мъж. Изпратих един човек в къщата и като се върна той ми каза, че мъжът лежи. После пратих и хората от първия етаж да го видят и те ми отговориха, че не бил добре. Тогава отидох при него с два мои хора" - разказа кметът. Георги имал измръзване на краката, бил много отслабнал, защото от 4-5 дни не се бил хранил.



Кметът веднага потърсил лекаря, който се грижи за хората от селото, но медикът отказал да прегледа Георги, защото не му бил пациент. Тогава Гевезов извикал линейка и дори се скарал с медицинския екип, който също не искал да откара пациента в болницата. От компютъра в кметството извадили ЕГН-то на мъжа и в крайна сметка медиците го транспортирали до УМБАЛ "Пловдив".



"Направих, каквото беше в моите възможности, за да помогна на този човек. И преди няколко пъти съм му помагал. Съвестта ми е чиста. Дано има още дни на тоя свят. Но в крайна сметка всеки трябва да носи отговорността за своя живот" - каза кметът Гевезов.



Чрез полицията са издирени близки на Георги Тодоров. Оказало се, че той има вуйчо в село Маноле. Когато го потърсили по телефона, вуйчото го нямало и вдигнали по-млади хора, които категорично отказали да се ангажират с болния мъж.