|Мръсна вода потече от чешми в Пловдив
По думите на наш редовен читател, малко след 16:00 часа от чешмите в района е започнала да тече мътна кафява вода, негодна за пиене и дори за миене. За да онагледи ситуацията, той изпрати и видео до редакцията.
Справка в сайта на ВиК показва, че днес в района на булевард "Източен", екипи на дружеството са изграждали нови водопроводни връзки.
Очевидно при възстановяването на водоподаването в мрежата е попаднала земна маса, която все още се оттича по тръбите и замърсява водата.
От дружеството препоръчват, докато водата се избистри напълно, жителите на квартала да използват бутилирана минерална вода за пиене и готвене.
