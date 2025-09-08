© Жители на пловдивския квартал "Каменица" сигнализираха до Plovdiv24.bg за проблем с качеството на питейната вода.



По думите на наш редовен читател, малко след 16:00 часа от чешмите в района е започнала да тече мътна кафява вода, негодна за пиене и дори за миене. За да онагледи ситуацията, той изпрати и видео до редакцията.



Справка в сайта на ВиК показва, че днес в района на булевард "Източен", екипи на дружеството са изграждали нови водопроводни връзки.



Очевидно при възстановяването на водоподаването в мрежата е попаднала земна маса, която все още се оттича по тръбите и замърсява водата.



От дружеството препоръчват, докато водата се избистри напълно, жителите на квартала да използват бутилирана минерална вода за пиене и готвене.



