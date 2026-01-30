Мощна операция на територията на ОД МВР Пловдив

© Plovdiv24.bg Специализирана полицейска операция на "Пътна полиция“ при Главна дирекция "Национална полиция“ (ГДНП) се провежда като част от мерките по основния приоритет на Министерството на вътрешните работи – ограничаване на пътнотранспортния травматизъм.



Акцията се осъществява съвместно със служители на областните дирекции на МВР, като за контрола на пътното движение ще бъде ангажиран максимален брой полицейски служители с полицейски правомощия. Контролът ще се извършва чрез засилено и видимо полицейско присъствие.



В проверките извън населените места ще се включат и служители на ГДЖСОБТ, както и звената "Териториално обслужване“ и "Патрулно-постова дейност“ по места.



Полицейските екипи ще следят за неправилно извършване на маневри, неосигуряване на предимство, неспазване на пътните знаци и пътната маркировка, както и за спазване на въведените ограничения в контролираните пътни участъци. Особено внимание ще бъде отделено на агресивното поведение на пътя, движението на пътни превозни средства по участъци от републиканската пътна мрежа с въведена забрана, както и на използването на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца.



Контролът на скоростта ще се осъществява с всички налични автоматизирани технически средства. Ще се извършват и проверки за недопускане управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.



Засилен ще бъде и контролът върху товарния трафик.