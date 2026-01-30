ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мощна операция на територията на ОД МВР Пловдив
Акцията се осъществява съвместно със служители на областните дирекции на МВР, като за контрола на пътното движение ще бъде ангажиран максимален брой полицейски служители с полицейски правомощия. Контролът ще се извършва чрез засилено и видимо полицейско присъствие.
В проверките извън населените места ще се включат и служители на ГДЖСОБТ, както и звената "Териториално обслужване“ и "Патрулно-постова дейност“ по места.
Полицейските екипи ще следят за неправилно извършване на маневри, неосигуряване на предимство, неспазване на пътните знаци и пътната маркировка, както и за спазване на въведените ограничения в контролираните пътни участъци. Особено внимание ще бъде отделено на агресивното поведение на пътя, движението на пътни превозни средства по участъци от републиканската пътна мрежа с въведена забрана, както и на използването на обезопасителни колани, предпазни каски и системи за обезопасяване на деца.
Контролът на скоростта ще се осъществява с всички налични автоматизирани технически средства. Ще се извършват и проверки за недопускане управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози.
Засилен ще бъде и контролът върху товарния трафик.
