© Фейсбук виж галерията Специализирана полицейска операция се провежда в района на Пазарджишко шосе край Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Масово се спират и проверяват водачи на тежкотоварни автомобили. В акцията участват и представители на митниците.



"Нещо става на Пазарджишко. Пълно е с полиция. Спираха наред. Имаше и отдел митница. Нещо явно търсят. Имаше 30 полицаи. Всички от камионите ги бяха свалили", съобщи очевидец на мероприятието.



