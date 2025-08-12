ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Мощна МВР операция до Пловдив, спират и свалят наред
"Нещо става на Пазарджишко. Пълно е с полиция. Спираха наред. Имаше и отдел митница. Нещо явно търсят. Имаше 30 полицаи. Всички от камионите ги бяха свалили", съобщи очевидец на мероприятието.
Очаквайте подробности!
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 25 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пълна мъгла около контейнерите с чип в Пловдив
08:05 / 12.08.2025
Пловдив отбелязва Международния ден на младежта
07:00 / 12.08.2025
Прекрасна новина от Пловдив!
23:09 / 11.08.2025
Наши сънародници са се включили в издирването на пловдивчанина, к...
21:11 / 11.08.2025
Нерегламентиран транспорт на дребни преживни животни е установен ...
19:59 / 11.08.2025
Арести на шофьори в Пловдив!
19:48 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Празник е, хиляди имат имен ден
08:39 / 10.08.2025
Камелия Тодорова призна за Стефан Данаилов
16:50 / 11.08.2025
Цвети Стоянова бременна от Куката
13:32 / 10.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS