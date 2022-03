© виж галерията Народно читалище "Съвременник-1986" и Народно читалище "Тракия - Пловдив - 2008" за поредна година спечелиха проекти по програмата на Европейската комисия "European Maritime Day". Двете пловдивски културни институции ще доведат морето в града под тепетата през месеците май и юни, като отново ще направят честването на Европейския ден на морето своеобразен празник за малки и големи.



"Възпяваме синьото море" ("We sing the blue sea") е проектът, с който Народно читалище "Съвременник-1986" ще се включи в програмата на честванията. Събитието ще се състои на 26 май в Зоната на креативността на читалището - пред библиотеката в жк Тракия, блок 140. Концерт, посветен на морето, ще изнесат деца от школите по пеене, гайда и китара, а талантите от детско арт студио "Контрасти" ще изложат свои тематични творби.



Проектът на Народно читалище "Тракия - Пловдив - 2008" е озаглавен "Песента на морето" ("The song of the sea") и ще се осъществи на 2 юни в дворното пространство на читалището. Събитието включва концерт на деца от школата по пиано и литературно четене на стихове и есета, посветени на морето.



През 2022 г. се отбелязва съществен ръст на събитията, организирани по програмата на Европейската комисия "European Maritime Day". Общият им брой е 450, като тази година те излизат извън границите на Европейския съюз. В България събитията са общо 19 и са съсредоточени основно по Черноморието. Пловдив и Девин са единствените градове, които нямат излаз на море, но са спечелили проекти по програмата.



Други страни, в които Европейският ден на морето ще бъде отбелязан тържествено, са: Албания, Алжир, Белгия, Хърватия, Кипър, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Ирландия, Израел, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Черна гора, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Швеция, Холандия, Тунис, Турция и Великобритания.