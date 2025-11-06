ИЗПРАТИ НОВИНА
Монтираха нови велостойки в "Източен"
Автор: Вили Ташева 18:33
© Фейсбук
Емил Русинов, кмет на район "Източен", сподели страхотна новина за жителите на района. Ето какво написа той в официалния си профил в социалните мрежи: 

По повод "Европейска седмица на мобилността" в район "Източен" бяха монтирани велостойки. Обхванахме следните локации:

Парк "Каменница“, Парк "Чайка“, Паркът на ул. "Месемврия" /зад стадион "Христо Ботев“/, Парк "Богомил“, пред кметството на район "Източен“.

Нови велостойки са монтирани и пред ДГ "Детелина“, ДГ "Наталия“, ДГ "Маргаритка“, ДГ "Чайка“, както и пред училищата: "Симон Боливар“, ПГТ "Проф. Асен Златаров“, ЧОУ "Бъдеще“ и ЕГ "Стоян Сариев“

"Удобството на гражданите е важно за нас.", допълва Русинов.







