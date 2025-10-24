© виж галерията С оглед на пътната безопасност на всички участници в движението бяха монтирани нови преградни пана на ключови булеварди в Пловдив. Екипи на ОП "Организация и контрол на транспорта“ извършиха демонтажа, а фирма-изпълнител, с която ОП "ОКТ“ има подписан договор – монтажа на съоръженията.



Подменени са 109 от корозиралите ограждения на бул. "Шести септември“, в района на паметника на Съединението. 56 нови пана са поставени и в средната разделителна ивица на бул. "Христо Ботев“, в участъка от ул. "Цар Асен“ до бул. "Цар Борис Трети Обединител“.



Нови 168 преградни съоръжения има и в средната разделителна ивица на бул. "Цар Борис Трети Обединител“, в зоната от бул. "Шести септември“ до тунела "Север“.