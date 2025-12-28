ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
"Модерна" шахта блокира отводняването на цяла улица в Пловдив
Автор: Силвия Станева 16:13Коментари (0)427
© Фейсбук
виж галерията
Жителите и преминаващите по улица "Копривщица“ са изправени пред сериозен проблем след скорошен ремонт на пътната инфраструктура, научи Plovdiv24.bg. Вместо да бъде подобрено отводняването, участъкът се наводнява при всеки дъжд.

Доскоро на мястото е функционирала стандартна метална шахта с отвори, проектирана да поема повърхностните води. След извършени ремонтни дейности обаче, тя е премахната и на нейно място е монтиран нов пластмасов капак от плътен тип – без никакви отвори за оттичане, споделя  в социалната мрежа жител на  района.

Плътните капаци са предназначени за ревизионни шахти , а не за събиране на дъждовна вода и тъй като водата няма къде да се оттича, превръщайки улицата в непроходимо "езеро“.


Още по темата: общо новини по темата: 9
03.04.2013 Читател: Бул. "Христо Ботев" ще се превърне в езеро!
29.10.2012 "Чистота": Още в събота предупредихме фирмата, която поддържа шахтите
23.05.2012 До края на май "Чистота" чисти шахтите в Пловдив, от юни съоръженията ще поддържа "Сиенит инвест"
19.04.2012 За два дни седем шахти останаха без капаци
18.04.2012 Преди очакваните порои: "Чистота" отпушва уличните шахти в Пловдив
06.02.2012 Общината обяви конкурс за почистване на 17 529 шахти
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през май
06:00 / 28.12.2025
Осмокласници с дисекция на сърдечен мускул в новия STEM център на...
23:20 / 27.12.2025
Експерт от Пловдив за фойеверките: Ниската цена често е компромис...
16:14 / 27.12.2025
Студентка от Пловдив прави копие печатарската машина на Христо Г....
16:01 / 27.12.2025
Вкусът на една епоха: Млечната салата на Пловдив
15:30 / 27.12.2025
Кръстовището в "Северен" се превръща в ежедневен кошмар за шофьор...
17:22 / 27.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Почистват дъждоприемните шахти
Войната вУкрайна
Силен вятър нанася щети
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: