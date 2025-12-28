© Фейсбук виж галерията Жителите и преминаващите по улица "Копривщица“ са изправени пред сериозен проблем след скорошен ремонт на пътната инфраструктура, научи Plovdiv24.bg. Вместо да бъде подобрено отводняването, участъкът се наводнява при всеки дъжд.



Доскоро на мястото е функционирала стандартна метална шахта с отвори, проектирана да поема повърхностните води. След извършени ремонтни дейности обаче, тя е премахната и на нейно място е монтиран нов пластмасов капак от плътен тип – без никакви отвори за оттичане, споделя в социалната мрежа жител на района.



Плътните капаци са предназначени за ревизионни шахти , а не за събиране на дъждовна вода и тъй като водата няма къде да се оттича, превръщайки улицата в непроходимо "езеро“.