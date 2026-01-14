ЗАРЕЖДАНЕ...
Много птици загинаха при пожар в Пловдив
Съобщението за инцидента е получено в регионалната дирекция около 4.00 часа вчера, 13 януари. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с 12 огнеборци.
Унищожени са около 300 квадратни метра покривна конструкция, голям брой патета и 3 бали фураж. Спасени са две сгради и част от птиците.
