Много птици загинаха при пожар в Пловдив

© Помещение, пригодено за отглеждане на патици, вдигна на крак пловдивски огнеборци, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".



Съобщението за инцидента е получено в регионалната дирекция около 4.00 часа вчера, 13 януари. На място са били изпратени 4 пожарни автомобила с 12 огнеборци.



Унищожени са около 300 квадратни метра покривна конструкция, голям брой патета и 3 бали фураж. Спасени са две сгради и част от птиците.