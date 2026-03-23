Голяма част от живущите в район "Западен" се очаква утре да бъдат без вода, съобщи кметът на района Тони Стойчева.
"От името на ВиК - Пловдив ви уведомяваме, че на 24.03.2026 г. - вторник, от 09.00 до 12.00 часа без водоподаване ще бъдат части от кв. "Прослав" и кв. "Смирненски".
Ще се извършва ремонт и аварийна подмяна на етернитов водопровод по бул. “Пещерско шосе", казва още тя.
В момента част от Пловдив също е с нарушено водоподаване.
Първата авария е на ул."Славееви гори" №21. Тя ще бъде отстранена до 17 часа.
По-голяма е аварията при ПС "Север", причината е липсващо захранване от Енерго Юг. Към този момент няма информация кога ще бъде отстранена аварията, която засяга част от града.
Много хора в Пловдив без вода днес и утре
Още от Институции
В подготвка за лятото община Пловдив дава на търг заведение до емблематичен развлекателен обект
