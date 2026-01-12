Млада шофьорка е в тежко състояние в Пловдив след пътно произшествие

© Млада жена е в тежко състояние след пътно произшествие край Перущица. Сигналът за преобърнал се в крайпътен имот лек автомобил "Ситроен“ е получен около 22.30 ч. снощи в РУ-Стамболийски.



От екип на спешна медицинска помощ в болница в Пловдив с опасност за живота е транспортирана 24-годишната водачка, пътувала сама в колата. Взета й е кръвна проба за химичен анализ. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед.



Причините и обстоятелствата, довели до инцидента, се изясняват от служители на сектор "Разследване на престъпления по транспорта“. Води се досъдебно производство.



Принтирай