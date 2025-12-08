Млад мъж има нужда от помощ

© Plovdiv24.bg Млад мъж се бори с диагнозата рак, но за лечението му трябва голяма сума пари. Близки на Митко се обърнаха към Plovdiv24.bg с апел за помощ.



Да помогнем на Митко! Всеки лев е глътка надежда, че той ще има шанс да се пребори с тежката диагноза - Остра миелоидна левкимия! Димитър Даийски е само на 27 години. Той работи в автосервиз, усмихва се, обича приятелите си и това да бъде душата на компанията.



Есента на 2025 година животът му се преобръща и го отвежда по пътя на най-трудното му изпитание - тежката диагноза и битката за живота, който едва е започнал!



Налага се трансплантация в онкологична болница в Германия, но сумата е непосилна за семейството!



Молим ви от сърце: помогнете на МИТКО!



Нека покажем, че сме до него в най-трудната мисия в живота му! Всеки лев е от значение, всяко споделяне е полза!



ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА :



BIC: UNCRBGSF



IBAN сметка: BGO3UNCR70001526932888



ИМЕ: ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДАИЙСКИ