|Млад мъж има нужда от помощ
Да помогнем на Митко! Всеки лев е глътка надежда, че той ще има шанс да се пребори с тежката диагноза - Остра миелоидна левкимия! Димитър Даийски е само на 27 години. Той работи в автосервиз, усмихва се, обича приятелите си и това да бъде душата на компанията.
Есента на 2025 година животът му се преобръща и го отвежда по пътя на най-трудното му изпитание - тежката диагноза и битката за живота, който едва е започнал!
Налага се трансплантация в онкологична болница в Германия, но сумата е непосилна за семейството!
Молим ви от сърце: помогнете на МИТКО!
Нека покажем, че сме до него в най-трудната мисия в живота му! Всеки лев е от значение, всяко споделяне е полза!
ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА :
BIC: UNCRBGSF
IBAN сметка: BGO3UNCR70001526932888
ИМЕ: ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДАИЙСКИ
