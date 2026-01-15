ЗАРЕЖДАНЕ...
|Минута мълчание в ОбС Пловдив за генерал Димитър Цветков
Генерал Цветков бе заместник-председател на Общински съвет - Пловдив в мандат 2011-2015 г., а в мандат 2007-2011 г. заместник кмет на Община Пловдив.
Военният летец, бивш шеф на корпус “Тактическа авиация" и бивш зам.-кмет на Пловдив ген. Димитър Цветков почина на 10.01.2026 г. Той е първокласен военен пилот, летял е на МиГ–21 в авиобаза “Граф Игнатиево", на която е бил и командир.
Генерал - майор от запаса Димитър Цветков е роден в Пловдив на 5 декември 1946 година. Завършва средното си образование в ОТМТ "М.И.Калинин". Кандидатства във ВВВУ "Г. Бенковски" със специалност "инженер летец-пилот", която завършва със звание инженер–лейтенант през 1972 г. Служи в различни гарнизони от младши пилот до командир на авиационен полк. През годините летял на L-29, МиГ-17 и различни модификации ма МиГ-21.
На 4 март 1988 г. за командир на 19-и ИАП е назначен подп. Димитър Цветков ( 04.03.1988-19.09.1990 г., впоследствие генерал-майор, зам.-началник на Главния щаб на ВВС по ресурсите).
От 1 октомври 1990 г. е заместник-командир на 10-ти САК – смесен авиационен корпус, а от 19 август 1996 г. е произведен в звание генерал – майор и е назначен за командир на КТА– Корпус тактическа авиация, който командва до 2000–та година.
Бил е заместник-началник на Главния щаб на ВВС по подготовка и използване на войските. Пред 2001 г. е съръководител на първото крупно международно учение, проведено на територията на България по програмата "Партньорство за мир" ("COOPERATIVE KEY 2001") с участието на 24 държави от НАТО и програмата.
Бил е на дипломатическа работа като Аташе по отбраната и Военновъздушен аташе на Република България в Руската федерация, след което се пенсионира.
През 2007 г. е избран за общински съветник. Бил е заместник-кмет на Пловдив по "Обществен ред, сигурност, организация и безопасност на движението и транспорта" и заместник-кмет на район "Централен" в Община Пловдив.
От 1 януари 2011 г. е заместник-председател на Пловдивски общински съвет. От октомври 2013 г. е член на сдружение "България без цензура“ и учредител на ПП "България без цензура“. Женен, с две дъщери и трима внуци.
