Министърът на правосъдието се поклони пред паметната плоча на майор Райчо Николов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:32
Министърът на правосъдието Георги Георгиев поднесе цветя и се поклони пред паметната плоча на майор Райчо Николов.

Тази вечер той ще се включи в кулминацията на честванията на 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив.

Тържествената заря-проверка ще започне в 20.30 часа на площад “Съединение".


