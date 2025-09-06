© виж галерията Министърът на правосъдието Георги Георгиев поднесе цветя и се поклони пред паметната плоча на майор Райчо Николов.



Тази вечер той ще се включи в кулминацията на честванията на 140-та годишнина от Съединението на България и Празника на Пловдив.



Тържествената заря-проверка ще започне в 20.30 часа на площад “Съединение".