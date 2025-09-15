ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър аплодира ученик от "Столипиново"
Високите гости бяха посрещнати по стар български обичай с питка. Във фоайето пред учителската стая беше позиционирано пиано и при появата на министъра и кмета от музикалния инструмент се разнесоха звуци.
Симеон Асенов е ученик в 6-а клас в СУ "Найден Геров". Преди 1 година момчето се е върнало заедно със семейството си от Германия. Има вродена дарба на музикант и свири изключително по слух. Мелодията, която изсвири пред министъра, е написал сам и е интерпретация по филма "Интерстелар".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полиция влезе в два ромски квартала в Пловдив, има арестувани
19:35 / 15.09.2025
След почерпка с алкохол пловдивчанин тръгна по магистрала "Тракия...
18:00 / 15.09.2025
Двама отпаднаха от конкурса за шеф на летище "Пловдив"
19:24 / 15.09.2025
МУ Пловдив откри 80-ата си академична година
16:01 / 15.09.2025
Задължителна матура по математика в 12 клас не се предвижда
16:21 / 15.09.2025
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище:...
15:41 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS