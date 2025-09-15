© Plovdiv24.bg Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев аплодира 13-годишен ученик от пловдивското средно училище "Найден Геров" при посещението си там в първия учебен ден. Вълчев, заедно с началника на РУО Иванка Киркова и кмета Костадин Димитров, участваха в работна среща с учителите по Механизма за обхват на децата в образователната система към училището, предава репортер на Plovdiv24.bg.



Високите гости бяха посрещнати по стар български обичай с питка. Във фоайето пред учителската стая беше позиционирано пиано и при появата на министъра и кмета от музикалния инструмент се разнесоха звуци.



Симеон Асенов е ученик в 6-а клас в СУ "Найден Геров". Преди 1 година момчето се е върнало заедно със семейството си от Германия. Има вродена дарба на музикант и свири изключително по слух. Мелодията, която изсвири пред министъра, е написал сам и е интерпретация по филма "Интерстелар".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.