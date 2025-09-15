ИЗПРАТИ НОВИНА
Министър Вълчев за родителите на деца, които не ходят на училище: В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева
Автор: Ивет Калчишкова 15:41Коментари (0)933
©
През 2026/2027 година се очаква Министерството на образованието да въведе така наречената "eзикова интеграция" в училищното и предучилищното образование. Министърът на образованието Красимир Вълчев участва в работна среща в СУ "Найден Геров" в кв. "Столипиново" в Пловдив.

По думите му в момента децата учат на когнитивно ниво, без да знаят езика, с който трябва да комуникират, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Системата ще функционира за деца, които ще бъдат 1 клас или се връщат от друга държава у нас и не знаят български език.

"Те ще бъдат тествани и ще им бъдат предписвани 3 пакета - 200, 500 и 800 часа български език в зависимост от нивото на българския им. Не можем да усвоим нищо останало, ако не знаем езика", категоричен бе той. 

По думите му работата с тези деца е предизвикателство.

"Много е трудно да ги накараме да ходят ежедневно на училище и да научат български и математика".

Добрата новина е, че по-малко деца изпитват финансови затруднения. Министърът не бе оптимист относно налагането на санкции на родителите, които не пускат децата си на училище. Той сподели, че в момента тези санкции не работят или работят в много малък периметър.

"Каквито помощи можеха да се обвържат, ние ги обвързахме с посещаемостта. В Германия им спират 2 хиляди евро, тук 100 лева. Факт е, че ние нямаме механизми, с които да ги наказваме".








