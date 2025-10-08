© Министърът на образованието Красимир Вълчев е разпоредил проверка дали е проявено институционално бездействие по случая с детето от бургаското село Каблешково. Проверката е заради това, че още през месец март е бил подаден сигнал от родителите в Регионалното управление на образованието. Това каза пред журналисти в Пловдив министър Вълчев, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания. Ще изчакаме проверката и на прокуратурата. Не можем да произнасяме присъди" - заяви Вълчев.



Министърът подчерта, че дебатът за поставяне на камери за видеонаблюдение в детските заведения е сложен заради личните данни. Към момента отговорът е отрицателен, но няма еднозначно становище за наличието им.



Повече гледайте във видеото!



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.