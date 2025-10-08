ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Министър Вълчев: Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания
"Ако се установят нарушения - ще има дисциплинарни наказания. Ще изчакаме проверката и на прокуратурата. Не можем да произнасяме присъди" - заяви Вълчев.
Министърът подчерта, че дебатът за поставяне на камери за видеонаблюдение в детските заведения е сложен заради личните данни. Към момента отговорът е отрицателен, но няма еднозначно становище за наличието им.
Повече гледайте във видеото!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1
|
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Ученици от Пловдив признаха за припадъци след прием на енергийни ...
09:56 / 08.10.2025
УМБАЛ "Пловдив" с нов директор
18:58 / 07.10.2025
Ексклузивно: Свикват извънредна сесия за отстраняване на председа...
16:53 / 07.10.2025
"Мерцедес" се заби в стълб в Пловдив
16:07 / 07.10.2025
Министър Вълчев: Очевидно трябва да говорим с митрополит Николай
16:14 / 07.10.2025
Община Пловдив загуби дело за студентско общежитие "Димитър Благо...
22:19 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Диляна Попова се сдоби с богат милиардер
09:02 / 07.10.2025
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS