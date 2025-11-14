ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Министър: В Пловдивска област има най-много незнаещи български език
Автор: Диана Бикова 12:33Коментари (1)850
©
В Пловдивска област има най-много ученици, които не знаят български език, съобщи на брифинг в Пловдив министърът на образованието Красимир Вълчев.  Заедно с областния управител проф. Христина Янчева те инициираха среща с медиаторите към училищата в пловдивския регион. В разговора участва и началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, предава Plovdiv24.bg.

В срещата участват над 100 медиатори от цялата област, посочи областният управител проф. Янчева. 

Министър Вълчев каза:

"Пловдивска област е областта с най-много ромски деца, с най-много училища и детски градини, класифицирани като такива с концентрация на деца от уязвими групи, като критерият е образователното ниво на децата. Т.е. имаме най-много деца, ученици с най-ниско образование на родителите, което се възпроизвежда като социално-културен фактор и оттам нататък като отговорност към образованието.

Тук имаме и най-много медиатори. Една от добрите новини в последните години е че бяха осигурени средства от държавния бюджет за постоянно финансиране на трудовите правоотношения на трудовите медиатори. Това са хора от общностите, които се ползват с по-голямо доверие сред децата и техните родители отколкото хора извън общностите. Те осигуряват устойчивост на усилията ни да обхванем всички деца и да осигурим ежедневната им посещаемост.

През 2017 г. стартирахме Механизма, към днешна дата имаме положителни резултати за промяна в нагласите, но тези резултати все още са недостатъчни, неравномерни. Важна част от усилията са медиаторите.

Много е важно механизмът да функционира в предучилищна възраст – там виждаме отстъпление в последните години. Там в много голяма степен зависи от кметовете, не от началника на РУО, защото кметовете са работодатели на директорите на детски градини. Апелирам към кметовете да бъдат по-активни. Голяма е разликата, ако са посещавали детска градина, колкото повече 1,2,3 години, толкова повече се увеличават шансовете – имаме безспорни доказателства – НВО и международните проучвания.

Най-големи проблеми имаме с децата от ромски семейства, в които не се говори български език. Имаме немалък процент деца в начален етап, които не знаят български език, не са били достатъчно време в детска градина, началните учители не успяват да компенсират този дефицит затова със Закона за предучилищното и училищното образование предлагаме т.нар. Езикова интеграция – тя ще включва тестване на входа на 1 клас или на изхода на детската градина едно дете какво е нивото на владеене на български език. Същото ще се прави, ако едно 13-годишно дете се върне от чужбина и не знае български език. Същността на тази езикова интеграция е, че то ще започне само с български език, няма да го пускаме да учи по всички останали предмети.

Най-общо казано, ако не знае малко български, ще започва с 200 часа, ако не знае доста български – ще започва с 500 часа като идеята е да настигне останалите лека-полека. Ако въобще не знае български – както е в други държави 800-900 часа език, за да може ефективно да се интегрираме. Т.е. ще има подготвителна година, но това ще стане, когато тестът констатира, че децата не знаят български на минимално комуникативно ниво.

Това ще е краен случай и, за да не го допускаме, трябва да обхванем всички деца в детска градина. Затова направихме задължителна подготовка на 4 години, затова направихме безплатни детски градини. Ще се опитаме да увеличим подкрепата за образователните медиатори, защото виждаме, че тяхната работа е изключително ефективна.".

Още за проблема гледайте в прикаченото видео!








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
На кой му е притрябвало български днес? Всички учат немски и английски и си бият камшика!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Гастроентеролог от Пловдив: Преддиабетното състояние е ключовият ...
11:49 / 14.11.2025
Най-посещаваната болница в България започна изграждането на нов м...
11:34 / 14.11.2025
Звездна селекция и киношедьоври в 20-ото издание на Киномания в П...
09:53 / 14.11.2025
Ограничават движението на кръстовище в Пловдив
09:43 / 14.11.2025
Пловдив е една от най-студените точки тази сутрин
08:10 / 14.11.2025
Безплатни прегледи за диабет и метаболитен синдром в Пловдив
07:00 / 14.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
Шофьор: Няма законово изискване за зимни гуми и задължителното им ползване
11:41 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
Буковска: Бойкотирам Русия и не си наливам гориво от бензиностанции "Лукойл"
12:30 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: