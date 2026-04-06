Край кръвния център в Пловдив неизменно действат търговци на кръв, които необезпокоявано предлагат "услуги“ на отчаяни близки на пациенти. Въпреки постоянните призиви за безвъзмездно кръводаряване и хроничния недостиг в болниците, черният пазар в града, а и из цялата страна функционира открито - буквално пред входовете на институциите, където хората търсят помощ.

Незаконните посредници вече са актуализирали тарифите си в евро. В Пловдив, както и в останалите големи градовев страната, нуждаещи са притискани да плащат около 300 евро за една банка кръв. Схемата е добре организирана - групи мъже, най-често от ромски произход, пресрещат хората пред центровете и директно предлагат "решение“ на проблема им.

Цинизмът стига още по-далеч - дилърите предлагат и отстъпки при "покупка“ на повече кръв. Например, при три банки цената пада до 250 евро за брой. Част от участниците в схемата дори раздават визитни картички с телефонни номера и са готови веднага да организират фиктивни дарители за конкретен пациент.

"Когато бяха старите цени в лева - около 600 лева. Аз съм давал доста пъти за моята баба. Най-често отпред седят“, разказва пред bTV Веселин, който неведнъж е бил принуден да търси кръв за близък човек.

Основната причина за процъфтяването на този черен пазар е системният недостиг на кръв и кръвни продукти. За нормалното функциониране на болниците в България са необходими поне 180 000 кръводарявания годишно. Реално обаче се събират между 100 000 и 120 000, което оставя сериозен дефицит.

Тази липса принуждава лечебните заведения да изискват от близките на пациентите сами да осигуряват дарители. Така хората попадат в безизходица и често нямат друг избор, освен да се обърнат към нелегалните "посредници“.

Проблемът се задълбочава и от факта, че доброволното кръводаряване у нас остава изключително ниско. Едва около 15% от дарителите дават кръв безвъзмездно за непознат човек. В повечето случаи става дума за т.нар. заместващо даряване - когато човек дарява конкретно за свой близък.

Докато не се намери устойчив механизъм за насърчаване на доброволното кръводаряване, подобни практики ще продължат да съществуват и в Пловдив. А за десетки семейства в критични моменти това остава единствената,макар и незаконна, възможност за спасение.