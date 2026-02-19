© виж галерията Професионална гимназия по механотехника "Проф. Цветан Лазаров“ – гр. Пловдив затвърждава позицията си като активно европейско училище чрез участието си в проекта "ClevErasmus“ по направление "Жан Моне“, програма Еразъм+. Механото не просто участва, а работи целенасочено за изграждане на ученици с технически профил и ясно европейско мислене.



Българското участие се реализира под координацията на г-жа Фани Пейчева. С ясна стратегия, прецизна подготовка и устойчиви международни партньорства тя осигури включването на училището в проекта и подготви учениците за работа в реална европейска институционална среда.



В рамките на две седмици през месец февруари ученици и учители от Механото се включиха в мобилности в Белгия и Германия заедно с партньори от Италия, Франция, Испания, Литва и Германия. Това постави гимназията редом до утвърдени европейски образователни институции.



В Брюксел, Белгия, групата, водена от инж. Станимир Миладинов, посети Европейския парламент и Европейската комисия. Учениците проследиха процеса на вземане на решения в Европейския съюз и анализираха теми като европейски ценности, демокрация и интеграция. Те проведоха интервюта с дипломати и граждани и работиха по реални казуси, свързани с активното гражданство. По думите на Фани Пейчева "учениците трябва да виждат Европа отвътре, за да я разбират и да поемат отговорност в нея“.



От 10 до 13 февруари 2026 г. проектът продължи в Берлин, Магдебург и Щендал, Германия. В Берлин участниците посетиха Бундестага и се включиха в дискусии за демократичните процеси и ролята на институциите. Медийният уъркшоп за фалшиви новини разви умения за критично мислене и анализ на информация.



В Магдебург учениците разговаряха с представители на регионалната власт и проследиха как европейските политики се прилагат на местно ниво. В Щендал публичната дискусия за миграцията и интеграцията събра представители на местната власт, експерти и обучаеми. Учениците задаваха въпроси, аргументираха позиции и представиха България достойно.



Проектът надгражда традиционния модел на обучение в Механото, като съчетава техническа подготовка с европейска гражданска компетентност. Под ръководството на г-жа Пейчева и екипа на проекта учениците създадоха интервюта, видео материали и анализи, които ще бъдат представени във финалния етап през март 2026 г. в Литва.



С участието си в "ClevErasmus“ ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров“ доказва, че професионалното образование в Пловдив може да бъде модерно, международно ориентирано и активно ангажирано с европейските ценности.