ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
В Медицинския симулационен тренировъчен център е представен VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти. Представен е и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми.
Новите технологии ще помогнат на младите хора по-лесно медицинския материал, смята началникът на симулационния център доц. Сандева. "Днешното поколение е с много по-дигитално развита умствена характеристика. Младите хора се обучават много по-добре с новите технологии. Имаме проучване, имаме и защитена дисертация на наш асистент. Там разделихме студентите на традиционно обучение, на виртуална реалност и на симулатори. Проследихме ги в дългосрочен план и се оказа, че точно виртуалната реалност и симулационното обучение ги води до запазване на знанията за по-дълъг период от време" - коментира тя.
Новите технологии не могат да заместят конвенционалната медицина, те са по-скоро помощ, защото чрез тях могат да се спестят грешките, които се допускат в реални болнични условия, смята доц. Сандева. Предстои преместване на Медицинския симулационен тренировъчен център в нова по-голяма сграда с пълно оборудване - от линейка и триаж до операционни зали.
Паралелно с Панаира на иновациите се провежда Юбилейна научна конференция, на която се представят доклади и научни разработки от четирите факултета на Медицинския университет. Приветствие към участниците във форума ще отправи президентът Румен Радев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Повдигнаха обвинения на арестуваните с наркотици служители на Дра...
16:45 / 15.10.2025
Шефката на РУО Пловдив с емоционален пост след кончината на Петя ...
15:48 / 15.10.2025
Порязаха кмета за 10-годишния срок за новите превозвачи
16:03 / 15.10.2025
Почина директорката на Търговската гимназия в Пловдив
15:23 / 15.10.2025
Приеха новия проектобюджет на Пловдив в евро
14:39 / 15.10.2025
Машина за 35 500 лева улеснява премахването на опасни дървета в П...
12:37 / 15.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Васко Василев!
17:14 / 14.10.2025
Един от най-богатите българи в сянка днес става на 81
13:01 / 14.10.2025
Тежки новини за крал Чарлз III
15:44 / 13.10.2025
Братята Васил и Георги Илиеви отново популярни
21:08 / 13.10.2025
"Мерцедес" напуска Германия, мести се в Източна Европа
12:40 / 13.10.2025
Най-модерният подлез в Пловдив е готов, днес го отварят
08:04 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS