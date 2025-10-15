© Plovdiv24.bg виж галерията Тържествата за отбелязване на 80-та годишнина на Медицински университет - Пловдив започнаха с изложба на супермодерна апаратура в Центъра по растителна системна биология и биотехнологии, предават репортери на Plovdiv24.bg.



В Медицинския симулационен тренировъчен център е представен VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти. Представен е и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми.



Новите технологии ще помогнат на младите хора по-лесно медицинския материал, смята началникът на симулационния център доц. Сандева. "Днешното поколение е с много по-дигитално развита умствена характеристика. Младите хора се обучават много по-добре с новите технологии. Имаме проучване, имаме и защитена дисертация на наш асистент. Там разделихме студентите на традиционно обучение, на виртуална реалност и на симулатори. Проследихме ги в дългосрочен план и се оказа, че точно виртуалната реалност и симулационното обучение ги води до запазване на знанията за по-дълъг период от време" - коментира тя.



Новите технологии не могат да заместят конвенционалната медицина, те са по-скоро помощ, защото чрез тях могат да се спестят грешките, които се допускат в реални болнични условия, смята доц. Сандева. Предстои преместване на Медицинския симулационен тренировъчен център в нова по-голяма сграда с пълно оборудване - от линейка и триаж до операционни зали.



Паралелно с Панаира на иновациите се провежда Юбилейна научна конференция, на която се представят доклади и научни разработки от четирите факултета на Медицинския университет. Приветствие към участниците във форума ще отправи президентът Румен Радев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.