Медицинският университет в Пловдив показа супермодерна апаратура
Автор: Диана Бикова 17:09
Тържествата за отбелязване на 80-та годишнина на Медицински университет - Пловдив започнаха с изложба на супермодерна апаратура в Центъра по растителна системна биология и биотехнологии, предават репортери на Plovdiv24.bg.

В Медицинския симулационен тренировъчен център е представен VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти. Представен е и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми. 

Новите технологии ще помогнат на младите хора по-лесно медицинския материал, смята началникът на симулационния център доц. Сандева. "Днешното поколение е с много по-дигитално развита умствена характеристика. Младите хора се обучават много по-добре с новите технологии. Имаме проучване, имаме и защитена дисертация на наш асистент. Там разделихме студентите на традиционно обучение, на виртуална реалност и на симулатори. Проследихме ги в дългосрочен план и се оказа, че точно виртуалната реалност и симулационното обучение ги води до запазване на знанията за по-дълъг период от време" - коментира тя. 

Новите технологии не могат да заместят конвенционалната медицина, те са по-скоро помощ, защото чрез тях могат да се спестят грешките, които се допускат в реални болнични условия, смята доц. Сандева.  Предстои преместване на  Медицинския симулационен тренировъчен център в нова по-голяма сграда с пълно оборудване - от линейка и триаж до операционни зали. 

Паралелно с Панаира на иновациите се провежда Юбилейна научна конференция, на която се представят доклади и научни разработки от четирите факултета на Медицинския университет. Приветствие към участниците във форума ще отправи президентът Румен Радев.








