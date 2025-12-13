Медици в Пловдив спасиха трима души с напреднал рак на бъбрека

© Трима пациенти с много напреднал рак на бъбрека бяха спасени благодарение на сложни и тежки операции, извършени от екипа на Клиниката по урология на "УМБАЛ-Пловдив“. Това съобщи началникът на клиниката проф. Димитър Шишков.



Заболелите са двама мъже на възраст между 40 и 50 години и жена на 72 години. Всички те са имали образувани тромби в голямата вена, която минава през корема – състояние, което обикновено налага извършването на операции чрез екстракорпорално кръвообращение. Това означава, че кръвта се извежда извън тялото, заобикаляйки тромба, а вената се подлага на пластика, която е сложна и скъпа.



"Ние успяваме за пореден път да извадим тромба, като отваряме вената кава – дебела колкото коремната аорта. След това вената се почиства отвътре и се зашива със специален съдов шев. Това е почти непозната техника за много центрове по урология в България, защото рискът от изръсване на тромба или белодробна емболия е много голям“, обясни проф. Шишков.



Той добави, че успехът на операцията се дължи на бързата и прецизна техника на екипа.



"Имаме опит, нямаме смъртни случаи и не е имало изръсване на тромб. Всички наши пациенти са живи и са подадени за имунотерапия в онкологични отделения“, каза още проф. Шишков.



Началникът на клиниката изрази тревога, че все повече болни постъпват в Урологията с тежки усложнения, след като в други здравни заведения не са получили качествено лечение.



Клиниката е отбелязала и друг значим успех – 900-ото ортотопично заместване на пикочен мехур. Тази операция включва премахване на увредения пикочен мехур и създаване на нов от тънките черва на пациента, като се счита за най-добрия метод за лечение на онкологично заболяване на пикочния мехур.



"Всички 900 пациенти са успешно оперирани, като имаме 26 години преживяемост на едни от първите пациенти. За онкологично заболяване без прилагане на химио и лъчетерапия това е голям успех“, заяви проф. Шишков.



Последният пациент, подложен на операция, се чувства добре и ще бъде изписан след няколко дни за празниците.



Първата операция за заместване на пикочен мехур в клиниката е извършена през 1998 г., а процедурите се считат за най-тежките и сложни в урологията.