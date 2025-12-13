ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Медици в Пловдив спасиха трима души с напреднал рак на бъбрека
Заболелите са двама мъже на възраст между 40 и 50 години и жена на 72 години. Всички те са имали образувани тромби в голямата вена, която минава през корема – състояние, което обикновено налага извършването на операции чрез екстракорпорално кръвообращение. Това означава, че кръвта се извежда извън тялото, заобикаляйки тромба, а вената се подлага на пластика, която е сложна и скъпа.
"Ние успяваме за пореден път да извадим тромба, като отваряме вената кава – дебела колкото коремната аорта. След това вената се почиства отвътре и се зашива със специален съдов шев. Това е почти непозната техника за много центрове по урология в България, защото рискът от изръсване на тромба или белодробна емболия е много голям“, обясни проф. Шишков.
Той добави, че успехът на операцията се дължи на бързата и прецизна техника на екипа.
"Имаме опит, нямаме смъртни случаи и не е имало изръсване на тромб. Всички наши пациенти са живи и са подадени за имунотерапия в онкологични отделения“, каза още проф. Шишков.
Началникът на клиниката изрази тревога, че все повече болни постъпват в Урологията с тежки усложнения, след като в други здравни заведения не са получили качествено лечение.
Клиниката е отбелязала и друг значим успех – 900-ото ортотопично заместване на пикочен мехур. Тази операция включва премахване на увредения пикочен мехур и създаване на нов от тънките черва на пациента, като се счита за най-добрия метод за лечение на онкологично заболяване на пикочния мехур.
"Всички 900 пациенти са успешно оперирани, като имаме 26 години преживяемост на едни от първите пациенти. За онкологично заболяване без прилагане на химио и лъчетерапия това е голям успех“, заяви проф. Шишков.
Последният пациент, подложен на операция, се чувства добре и ще бъде изписан след няколко дни за празниците.
Първата операция за заместване на пикочен мехур в клиниката е извършена през 1998 г., а процедурите се считат за най-тежките и сложни в урологията.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Гражданин сигнализира за измамници пред голям магазин в Пловдив
11:21 / 13.12.2025
Голяма и опасна дупка на ключово кръстовище в Пловдив
09:47 / 13.12.2025
Фондация "Кураж" кани пловдивчани на театрално събитие, посветено...
07:00 / 13.12.2025
Катастрофа край Пловдив, движението е затруднено
20:11 / 12.12.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Готов е проектът за реновиране на бул. "Мар...
09:28 / 13.12.2025
Мъж е в болница в Пловдив, спешно докаран с хеликоптер
16:06 / 12.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS