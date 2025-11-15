© Plovdiv24.bg виж галерията Нова залесителна акция се проведе тази сутрин на "Сахат тепе". Инициативата е на "Бизнесът за Пловдив", съвместно с подкрепата на район "Централен' в лицето на кмета Георги Стаменов.



100 дървета от различни растителни видове – копривки, дъб, черен бор и бял ясен са засадени. Нови и здрави пейки също бяха поставени на място.



"Всички милеем за нашия град, до 30-те години тези хълмове са били гола скала. По време на управление на Божидар Здравков започва тяхното залесяване с помощта на пловдивчани", обясни Стаменов. След мащабните залесителни акции днес сме свидетели на зелените тепета, допълни той:



"Ние ще запазим делото на предците ни. Зеленото сърце на нашия град са хълмовете". Районния кмет обеща и на другите хълмове да бъдат реализирани залесителни акции за подновяване на дървесната растителност.



Съвместните дейности по облагородяване на тепетата ще продължат и през следващата година, когато ще се работи усилено по изграждане на напоителни системи, видеонаблюдение, парково обзавеждане.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.