Мащабна залесителна акция: Засадиха 100 нови дръвчета по склоновете на Сахат тепе
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:36
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Нова залесителна акция се проведе тази сутрин на "Сахат тепе". Инициативата е на "Бизнесът за Пловдив", съвместно с подкрепата на район "Централен' в лицето на кмета Георги Стаменов.

100 дървета от различни растителни видове – копривки, дъб, черен бор и бял ясен са засадени. Нови и здрави пейки също бяха поставени на място.

"Всички милеем за нашия град, до 30-те години тези хълмове са били гола скала. По време на управление на Божидар Здравков започва тяхното залесяване с помощта на пловдивчани", обясни Стаменов. След мащабните залесителни акции днес сме свидетели на зелените тепета, допълни той:

"Ние ще запазим делото на предците ни. Зеленото сърце на нашия град са хълмовете". Районния кмет обеща и на другите хълмове да бъдат реализирани залесителни акции за подновяване на дървесната растителност.

Съвместните дейности по облагородяване на тепетата ще продължат и през следващата година, когато ще се работи усилено по изграждане на напоителни системи, видеонаблюдение, парково обзавеждане.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

