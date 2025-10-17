Майка на ученик скубе учителка пред директорката

© Районният съд в Стамболийски наложи глоба от 100 лева на жена от Перущица, призната за виновна в проява на дребно хулиганство.



Случаят е от 8 октомври 2025 г., когато около 7:50 ч. пред учебно заведение в града се стигнало до физически сблъсък между родител и учител.



Според материалите по делото, на 7 октомври по-големият син на нарушителката разказал, че класната на брат му му направила забележка да не му носи храна на, като го обидила с груби думи.



В опит да потърси обяснение жената отишла лично в училището на следващата сутрин. Пред входа тя поискала да извикат учителката и още с първите думи разговорът прераснал в кавга.



Жената започнала да дърпа якето и скубе преподавателката пред входа на училището в присъствието на други служители и директорката на школото.



На място пристигнали полицаи от РУ – Стамболийски, които отвели нарушителката в районното управление. Срещу нея бил съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.



В съдебната зала тя отрекла да е проявила агресия, като обяснила, че искала единствено разговор и мирно разрешаване на ситуацията. Съдът обаче не приел версията ѝ за достоверна, тъй като тя противоречала на свидетелските показания и останалите доказателства.



След преценка на всички факти магистратите постановили, че действията ѝ представляват дребно хулиганство, извършено на публично място, с което е нарушен общественият ред и спокойствието.



Като взел предвид, че жената не е осъждана, няма други противообществени прояви и живее в затруднено материално положение, съдът ѝ наложил минимално административно наказание - глоба от 100 лева.