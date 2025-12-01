Майка: Закъде бързаше? Щеше да минеш през детето ми

© Google Пловдивско семейство на косъм се е разминало от фатален инцидент в район "Тракия". Майката сподели разказ в социалните мрежи:



"Силно се надявам малоумният шофьор (ако мога изобщо да го нарека така), по би му отивало да го нарека с друга дума, да види този пост!



Около 17:30- 17:45 часа на кръстовището на училище "Димитър Матевски", на пешеходната пътека към рибното ресторантче, много добре видя, че пресичат хора. Много добре видя, че изобщо има пешеходна пътека. Много добре видя и мен и децата ми. Но скоростта, с която се движеше и взе завоя, със сигурност нямаше да ти позволи да направиш каквото и да било, ако дъщеря ми беше една крачка назад. Защото щеше да минеш през нея!



Хайде сега, ела обясни ти на детето ми защо се случи това, защо сърцето ѝ щеше да се пръсне от страх от това, което се случи и закъде толкова бързаше, че беше готов да минеш през нея, ако тя вървеше по-бавно!



И въпреки че се развиках, въпреки че останах в средата на пешеходната пътека, ти нито намали, нито спря, дори не погледна какво се случва зад теб. Зад теб остана едно уплашено и разстроено дете, което плачеше. Една майка, която трябваше да обясни защо този човек не пази човешкия живот, да успокои детето си, докато тя самата трепери вътрешно от уплах и от гняв заради някой, на когото му се размина, който дори не трябва да има книжка (може би всички знаем как взимат книжка тези хора).



Точно заради такива като този нагъл, безхаберен и безотговорен "човечец", някои хора остават там. Някои родители остават без децата си, а някои деца остават без родителите си. Заради наглостта на някой, който, сядайки зад волана, си мисли, че е велик!!! Еми аз ще ти го кажа: Не, не си велик!



За съжаление, не успях да снимам колата и номера ѝ... Но запомних колата визуално и със сигурност, като я видя, ще я позная!!! А случи ли се това, ще предприема мерки!



Дори на пешеходна пътека не сме в безопасност, защото все още има шофьори, които нямат дисциплина, сядайки зад волана!".