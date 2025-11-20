ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Майцеубиец получи 4 години затвор от Пловдивския съд
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22Коментари (0)202
© NOVA
Илщстративна снимка
А. С. е признат за виновен в това, че на неустановена дата, в периода 25.01.2023г. - 29.01.2023г., в град Хасково, е причинил по непредпазливост смъртта на майка си А. С., която починала на 10.03.2023 г. вследствие на умишлено нанесена средна телесна повреда. Делото пред първата инстанция е протекло по съкратената процедура, като съдът е наложил на подсъдимия наказание " лишаване от свобода“, редуцирано с една трета.

Подсъдимият е обжалвал наказанието си пред Пловдивския апелативен съд, като в жалбата на адвоката му се иска намаляване на наказанието и отлагане на изпълнението му.

Апелативният съд смята, че жалбата е неоснователна и заради това я отхвърля.

Приема за споделими аргументите на първоинстанционния съд по отношение на формата на вината и към по-тежкия престъпен резултат, настъпилата смърт на майката на подсъдимия, като и въззивният състав приема, че той е действал по непредпазливост. Счита, че А. С. не е желаел настъпване на смъртта на майка си, но е бил длъжен и е могъл да предвиди крайния резултат, предвид общото й увредено здравословно състояние и крайно изтощение на организма й. Ето защо, правилно е прието, че деянието е извършено при смесена форма на вината.

По отношение на доводът, посочен във въззивната жалба, за явна несправедливост на наложеното наказание и искане за приложение на чл.66, ал.1 от НК,/ условно осъждане/, същият е неоснователен. Приложението на института на условното осъждане, би се оказало необосновано снизхождение за подсъдимия, независимо от представените писмени доказателства за трудовата му ангажираност към настоящия момент.

Правилно Окръжен съд - Хасково е приел, че на подсъдимия А. С. следва да бъде наложено наказание при превес на отегчаващите отговорността обстоятелства. Като смекчаващи отговорността обстоятелства коректно са били отчетени чистото съдебно минало, оказаното съдействие за разкриване на обективната истина в хода на досъдебното производство и в известна степен оказана помощ на пострадалата.

Според апелативния съд правилно са отчетени и всички отегчаващи отговорността обстоятелства – лошите характеристични данни на подсъдимия, това, че актът на насилие не е еднократен, а продължило години наред, в т.ч. нанасяно физическо и психическо насилие върху пострадалата. Следва да се отбележи упоритостта на А. С. при реализиране на престъплението, както и начина на извършването му с нанасяне на последователни силни удари, при които са причинени кръвонасядания и охлузвания на пострадалата, чието общо здравословно състояние е било вече увредено. Извършеното от подсъдимият е израз на невъздържано, грубо и агресивно посегателство спрямо най-близкия му човек, собствената му майка.

Изтъкнатите по-горе особености на конкретното престъпление и на подсъдимия като деец указват, че неговото поправяне и превъзпитание не може да се постигне без изолацията му от обществото. С оглед на това, въззивният съд се присъединява към изложеното становище на Окръжен съд Хасково по въпроса за изпълнението на наложеното на подсъдимия наказание от 4 години лишаване от свобода и категорично счита, че това наказание следва да бъде изтърпяно ефективно.

Решението на апелативния не е окончателно. То подлежи на обжалване и протест пред ВКС.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Семейство от Пловдив върна вярата в доброто на закъсала шофьорка
15:27 / 20.11.2025
Препотвърдено: Бившият ТЕЛК става паркинг, а не училище
15:08 / 20.11.2025
ЖП прелезите в Пловдив отиват в историята?
14:26 / 20.11.2025
Археологическият музей в Пловдив представи обновената си експозиц...
14:01 / 20.11.2025
Отпушиха поръчката за обществения транспорт в Пловдив
13:43 / 20.11.2025
Голям град до Пловдив е без вода
12:29 / 20.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
Експерти: С цените на имотите в България ще се случи същото, което стана и в Хърватия след приемането на еврото
10:06 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
Арести на шофьори в Пловдив, има и конфискувани автомобили
11:50 / 18.11.2025
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
Служителите могат да останат без ваучери за храна, секторът настоява сумата да се увеличи до 150 евро през 2026 г.
12:18 / 19.11.2025
Много щастие за 4 зодии днес
Много щастие за 4 зодии днес
08:49 / 18.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световни квалификации - Мондиал 2026
Тенис от Пловдив и региона
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: