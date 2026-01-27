ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР-Пловдив търси нови кадри, вижте заплатата
Позицията изисква задължителна първоначална професионална подготовка.
Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъждани или обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.
Изрично е посочено, че към датата на обявяване на конкурса не трябва да са навършили 41 години (изискването не важи за настоящи или бивши служители на МВР).
Необходимо е завършено висше образование с минимална степен "бакалавър“ в областта на правото или националната сигурност.
За длъжността "младши разследващ полицай“ не се изисква предишен професионален стаж.
За длъжността старши разследващ полицай - четири години.
Допуснатите кандидати трябва да отговарят на психологичните и медицинските изисквания за работа в МВР, както и да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно“.
Конкурсната процедура преминава през няколко етапа – писмен тест и решаване на казус, психологично изследване с тестове за интелигентност и интервю, както и заключително интервю.
Кандидатите, които не покрият минималните изисквания на съответния етап, не се допускат до следващия.
Документите за участие се подават в 15-дневен срок от публикуването на обявлението в сектор "Човешки ресурси“ при ОДМВР – Пловдив.
В рамките на срока за кандидатстване се извършва и задължителното медицинско освидетелстване.
Конкурсът ще бъде проведен в срок до пет месеца от датата на обявяването му.
Назначените служители ще работят на пълно работно време, със стартова брутна заплата от 1433 евро и 30 дни платен годишен отпуск.
Aнонимен
на 28.01.2026 г.
0
