ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
МВР-Пловдив търси нови кадри, вижте заплатата
Автор: Георги Кирилов 20:04 / 27.01.2026Коментари (1)11288
© Plovdiv24.bg
Областна дирекция на МВР-Пловдив обяви конкурс за назначаване на държавна работа на "младши и старщи разследващ полицай“ в Отдел "Разследване“, видя Plovdiv24.bg в едни от най-големите сайтове за предлагане на работа. 

Позицията изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Кандидатите трябва да са български граждани, да не са осъждани или обвиняеми за умишлено престъпление от общ характер.

Изрично е посочено, че към датата на обявяване на конкурса не трябва да са навършили 41 години (изискването не важи за настоящи или бивши служители на МВР).

Необходимо е завършено висше образование с минимална степен "бакалавър“ в областта на правото или националната сигурност.

За длъжността "младши разследващ полицай“ не се изисква предишен професионален стаж.

За длъжността старши разследващ полицай - четири години.

Допуснатите кандидати трябва да отговарят на психологичните и медицинските изисквания за работа в МВР, както и да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво "Секретно“.

Конкурсната процедура преминава през няколко етапа – писмен тест и решаване на казус, психологично изследване с тестове за интелигентност и интервю, както и заключително интервю.

Кандидатите, които не покрият минималните изисквания на съответния етап, не се допускат до следващия.

Документите за участие се подават в 15-дневен срок от публикуването на обявлението в сектор "Човешки ресурси“ при ОДМВР – Пловдив.

В рамките на срока за кандидатстване се извършва и задължителното медицинско освидетелстване.

Конкурсът ще бъде проведен в срок до пет месеца от датата на обявяването му.

Назначените служители ще работят на пълно работно време, със стартова брутна заплата от 1433 евро и 30 дни платен годишен отпуск.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 28.01.2026 г.
0
 
 
Трябва да плати за това "работно"място иначе не става
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Днес казахме сбогом на един човек, който бе по-голям от самия жив...
20:49 / 29.01.2026
Пловдивчанка: Беше като във филм на ужасите!
19:36 / 29.01.2026
17-годишна позната на полицията в Пловдив извърши ново престъплен...
18:45 / 29.01.2026
Кошмар за пътник в чакалнята на Централна гара Пловдив
18:30 / 29.01.2026
Вижте какво откри полицията в колата на таксиметров шофьор в Плов...
14:30 / 29.01.2026
Кметът: Погледнато отвън - Пловдив е много добър град за живеене
13:14 / 29.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Събраха се
Събраха се
21:12 / 28.01.2026
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
Икономист: Чака ни много по-тежка криза от 2008 г. Доларът ще се срине и ще бъде заменен със злато
12:30 / 29.01.2026
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
Строителен предприемач: Имотите в България ще поскъпнат драстично заради рекордните цени на бетона и цимента
11:46 / 27.01.2026
Повече от щастлива в новата си къща
Повече от щастлива в новата си къща
09:10 / 27.01.2026
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
Сляп е по рождение, всичко е постигнал сам и вече е легенда, която днес става на 59
11:35 / 27.01.2026
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
Транспортен бос купи автогара "Родопи" и част от "Север"
08:27 / 28.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Почина Личо Стоунса
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: