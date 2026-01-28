МВР Пловдив съобщи за нов проблем

© Временно е преустановено приемането на заявления за ускорено издаване на свидетелства за управление на МПС, съобщиха от Областната дирекция на министерството на вътрешните работи в Пловдив.



Поради възникнали извън територията на България технически проблеми в системата RESPER за автоматизиран обмен на данни за свидетелства за управление на моторни превозни средства /СУМПС/ временно се преустановява приемането на заявления за ускорена услуга за издаването и подмяната им, информират от ГДНП.