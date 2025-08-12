ЗАРЕЖДАНЕ...
|МВР Пловдив: Няма нищо необичайно
Масово се спират и проверяват водачи на тежкотоварни автомобили. В акцията участват и представители на митниците.
"Нещо става на Пазарджишко. Пълно е с полиция. Спираха наред. Имаше и отдел митница. Нещо явно търсят. Имаше 30 полицаи. Всички от камионите ги бяха свалили", съобщи очевидец на мероприятието.
