Няма нищо необичайно, текат рутинни полицейски проверки. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив по повод публикацията ни Мощна МВР операция до Пловдив, спират и свалят наред.



Масово се спират и проверяват водачи на тежкотоварни автомобили. В акцията участват и представители на митниците.



"Нещо става на Пазарджишко. Пълно е с полиция. Спираха наред. Имаше и отдел митница. Нещо явно търсят. Имаше 30 полицаи. Всички от камионите ги бяха свалили", съобщи очевидец на мероприятието.