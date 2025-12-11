ИЗПРАТИ НОВИНА
Любима група отмени концерт в Пловдив: По-важно е да застанем зад гражданската си позиция
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:09
© Facebook
Група "Остава" отменя концерта си в Пловдив. Той трябваше да се проведе довечера. 

"Скъпи приятели,

Взехме трудно, но съзнателно решение да отменим концерта си в Пловдив. В момент като този смятаме, че е по-важно да застанем зад гражданската си позиция, отколкото да излизаме на сцена.

Събитието ще се състои след Нова година, а новата дата ще обявим допълнително. Благодарим ви за разбирането и подкрепата.

Билетите ще важат без презаверка за следващата ни дата в Пловдив. Ако желаете да върнете билетите си, сумите ще бъдат възстановени по начина, по който са закупени билетите (онлайн или на каса)."

Концертът на групата бе по повод новия им албум.







