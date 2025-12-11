ЗАРЕЖДАНЕ...
|Любима група отмени концерт в Пловдив: По-важно е да застанем зад гражданската си позиция
"Скъпи приятели,
Взехме трудно, но съзнателно решение да отменим концерта си в Пловдив. В момент като този смятаме, че е по-важно да застанем зад гражданската си позиция, отколкото да излизаме на сцена.
Събитието ще се състои след Нова година, а новата дата ще обявим допълнително. Благодарим ви за разбирането и подкрепата.
Билетите ще важат без презаверка за следващата ни дата в Пловдив. Ако желаете да върнете билетите си, сумите ще бъдат възстановени по начина, по който са закупени билетите (онлайн или на каса)."
Концертът на групата бе по повод новия им албум.
