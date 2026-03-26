Лошото време ще попречи на тазседмичното издание на пролетен базар "Капана". Организаторите съобщават, че поради неблагоприятни метеорологични условия през предстоящия уикенд се налага да отменят Пролетен Базар "Капана“, с приоритет към опазването на стоката на участниците, фестивалния инвентар и удобството ти като посетител.

Следващият уикенд - 3 април базарът се завръща и заедно с пловдивчани и гости на града да отпразнуват Цветница и Лазаровден с повече слънце, музика и пролетно настроение.

Пространството над подлеза на ул. "Гладстон" вече е тържествено украсено. Както винаги, посетителите ще могат да разгледат богат асортимент от занаятчийски и дизайнерски продукти и изделия, да се насладят на различни кулинарни предложения и да се отпуснат по пловдивски в хубавата музикална атмосфера на базара. Ще има специална музикална селекция, както и дневни партита с едни от любимите ни диджеи и изпълнители.

На сцената ще се запознаем с новоизгряващи групи и ще прекараме заедно тематични джаз вечери. Сред ярките акценти на програмата е специалният открит урок по суинг танци от школата на RHYTHM RACOONS във втория уикенд от програмата (27-29 март), а на сцената очакваме и любимата ни пловдивчанка Едит Унджиян. По традиция в последния Великденски уикенд ще ни навестят и игривите зайци, вълнуваща атракция за малки и големи.

Пролетен Базар "Капана“ тази пролет се провежда само през уикендите:

20 - 22 март - Пролетно слънцестоене

27 - 29 март - Пролетно Соаре

3 - 5 април - Цветница

10 - 13 април - Великден