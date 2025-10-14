© Plovdiv24.bg виж галерията Лошо започна днешният ден в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Пътнотранспортно произшествие затруднява изключително много движението по "Пещерско шосе".



Ударили са се два леки автомобила в участъка на булеварда, който е между новия магазин на "Лидл" и светофара за "Прослав". Няма данни за сериозно пострадали хора, но има материални щети по колите.



Образували са се колони от автомобили. Причината за възникването на катастрофата тепърва ще бъде установявана от органите на реда. "Как успяха да се ударят точно тук, дори няма кръстовище", чудеха се шофьорите, които минаваха през мястото на инцидента.



Шофирайте внимателно!