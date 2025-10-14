ИЗПРАТИ НОВИНА
Лошо начало на деня, шофьори се чудят как е станало точно на това място
Автор: Васил Динев 08:36Коментари (8)7727
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Лошо започна днешният ден в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg. Пътнотранспортно произшествие затруднява изключително много движението по "Пещерско шосе".

Ударили са се два леки автомобила в участъка на булеварда, който е между новия магазин на "Лидл" и светофара за "Прослав". Няма данни за сериозно пострадали хора, но има материални щети по колите.

Образували са се колони от автомобили. Причината за възникването на катастрофата тепърва ще бъде установявана от органите на реда. "Как успяха да се ударят точно тук, дори няма кръстовище", чудеха се шофьорите, които минаваха през мястото на инцидента.

Шофирайте внимателно!







ПОПИТАЙТЕ ЛЪЖЛИВАТА КМЕТИЦА КОГА ЩЕ ГО СЛОЖИ ЧЕ 2 години я чакаме тая некадърната
ТОНА КМЕТИЦАТА от 2 години слага светофар при платен проект от ЛИДЪЛ.ВАШАТА МЕДИЯ 3 пише за това на тая ЛЪЖКИНЯ ТОНА
Почна да става системно на този участък с ДВОЙНО НЕПРЕКЪСНАТА линия да стават катастрофи. А ченгетата всяка сутрин дремят в патрулките на Лидъл, или от другата страна около автомивката. И те не знаят за кво кибичат там обаче. Постоянно коли завиват на Пещерско въпреки двойно непрекъсната осева линия. Докато не се сложат колчета ще е така.
Аз пък се чудя АВТОРА какво се чуди..?????.....всичко от короната към прослав при излизане трябва да завие надясно и да направи обратен завой към града ....в КАДИЕВО... правят ляв завой ,минават през 2 платна при ДВОЙНА НЕПРЕКЪСНАТА.....и ето ти КЕФА
Трудно се разбират на пътя новодомците и идващите от околовръстното.
Малко по-строг контрол трябва да има върху автошколите и издаването на свидетелство за правоуправление!Някой хора просто не стават за шофьори и не трябва да им се разрешава да шофира...
русата кака навсякъде може да се изхака.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

