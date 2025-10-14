ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лошо начало на деня, шофьори се чудят как е станало точно на това място
Ударили са се два леки автомобила в участъка на булеварда, който е между новия магазин на "Лидл" и светофара за "Прослав". Няма данни за сериозно пострадали хора, но има материални щети по колите.
Образували са се колони от автомобили. Причината за възникването на катастрофата тепърва ще бъде установявана от органите на реда. "Как успяха да се ударят точно тук, дори няма кръстовище", чудеха се шофьорите, които минаваха през мястото на инцидента.
Шофирайте внимателно!
Коментари (8)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
