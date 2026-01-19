ЗАРЕЖДАНЕ...
|Лоша видимост на пешеходна пътека на натоварена пешеходна зона в "Източен"
Районът е силно натоварен между 07:00 и 07:15 ч. заради няколкото училища и детски градини в близост. В този интервал движението на автомобили е интензивно, а множеството спрели и паркирани коли допълнително ограничават видимостта както за шофьорите, така и за пешеходците.
Проблемът се задълбочава през зимните месеци, когато децата са облечени предимно в тъмни дрехи, което ги прави още по-трудни за забелязване. Липсата на адекватно осветление на пешеходната пътека създава предпоставки за тежки инциденти.
"Това е маршрутът, по който семейството ми преминава всеки ден. По тази пешеходна пътека пресичат хиляди деца ежедневно. Въпрос на време е да се случи нещо сериозно, ако не се вземат мерки“, споделят родители от района
