ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Лоша видимост на пешеходна пътека на натоварена пешеходна зона в "Източен"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:28Коментари (1)295
©
Жители на район "Източен“ алармират за риск за пешеходците на ул. "Богомил“, в близост до ОУ "Васил Левски“. Става дума за пешеходна пътека, която ежедневно се използва от хиляди деца и родители, но при изключително лоши условия на видимост, особено в ранните сутрешни часове.

Районът е силно натоварен между 07:00 и 07:15 ч. заради няколкото училища и детски градини в близост. В този интервал движението на автомобили е интензивно, а множеството спрели и паркирани коли допълнително ограничават видимостта както за шофьорите, така и за пешеходците.

Проблемът се задълбочава през зимните месеци, когато децата са облечени предимно в тъмни дрехи, което ги прави още по-трудни за забелязване. Липсата на адекватно осветление на пешеходната пътека създава предпоставки за тежки инциденти.

"Това е маршрутът, по който семейството ми преминава всеки ден. По тази пешеходна пътека пресичат хиляди деца ежедневно. Въпрос на време е да се случи нещо сериозно, ако не се вземат мерки“, споделят родители от района








Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Родителите не взимат мерки - паркират/спират си където на тях им е удобно без да се съобразяват с никой, но чакат друг да вземе мерки за безопасността на техните деца?!?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Тежка катастрофа в Пловдивско, има загинал
09:32 / 19.01.2026
Граждани: Върнете секундарниците на светофарите в Пловдив
09:02 / 19.01.2026
Какво диша Пловдив? Защо чистият въздух е повече от необходимост ...
09:00 / 19.01.2026
Пловдив постави начало на първия подкаст в България, създаден от ...
08:48 / 19.01.2026
Документалната изложба "Архивното наследство на акад. Петър Динек...
22:30 / 18.01.2026
Septicflesh ще изнесат мащабен концерт на Античния театър в Пловд...
22:00 / 18.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
Земеделец: Отказвам се и подарявам 50 тона зеле. Големите вериги и борсите дават до 24 стотинки
10:32 / 18.01.2026
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
Собственикът на "Еконт" търси "златен служител"! Изискванията са много, но заплата е впечатляваща
09:41 / 17.01.2026
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
17:19 / 18.01.2026
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
Един от най-посещаваните нощни клубове в Пловдив се продава
09:42 / 18.01.2026
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
08:32 / 18.01.2026
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
Пенсионери пазаруват на вересия в евро: Взимаме и си ги връщаме, какво да правим, ние сме беден край
11:31 / 17.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Генерален план за движение ще моделира трафика
Пловдив - с най-мръсен въздух в ЕС
Проблем с недостига и износа на лекарства
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: