Лелята на младежа, който пострада вчера тежко по време на футболна среща в Пловдив, взе отношение по случая, предаваПиша това като леля на детето Георги Стоянов, което пострада по време на мача на ПФК Марица 1921 Пловдив. За мен това не е просто "инцидент“ или "непристойно поведение“. Това е агресия, която доведе до това племенникът ми в момента да е в болница.Когато едно дете рита многократно друго дете на терена, това не е спорт. Това е липса на контрол, липса на възпитание и липса на граници! Като родител и леля съм възмутена и дълбоко разтревожена.Ние поверяваме децата си на треньори и клубове с вярата, че ще бъдат научени на дисциплина, уважение и спортсменство – не на агресия. Извиненията са важни, но не са достатъчни. Такива ситуации поставят въпроса какви ценности всъщност се възпитават на терена и извън него!Очаквам този случай да получи ясна и справедлива оценка от всички отговорни институции и да бъдат наложени реални последствия. Мълчанието и формалните извинения не са достатъчни.Ако подобно поведение бъде подминато, това означава, че приемаме насилието като част от играта – нещо, което аз никога няма да приема. Нито едно дете не трябва да излиза на терена със страх!припомня на читателите си, че