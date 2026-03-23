Лелята на младежа, който пострада вчера тежко по време на футболна среща в Пловдив, взе отношение по случая, предава Plovdiv24.bg:
Пиша това като леля на детето Георги Стоянов, което пострада по време на мача на ПФК Марица 1921 Пловдив. За мен това не е просто "инцидент“ или "непристойно поведение“. Това е агресия, която доведе до това племенникът ми в момента да е в болница.
Когато едно дете рита многократно друго дете на терена, това не е спорт. Това е липса на контрол, липса на възпитание и липса на граници! Като родител и леля съм възмутена и дълбоко разтревожена.
Ние поверяваме децата си на треньори и клубове с вярата, че ще бъдат научени на дисциплина, уважение и спортсменство – не на агресия. Извиненията са важни, но не са достатъчни. Такива ситуации поставят въпроса какви ценности всъщност се възпитават на терена и извън него!
Очаквам този случай да получи ясна и справедлива оценка от всички отговорни институции и да бъдат наложени реални последствия. Мълчанието и формалните извинения не са достатъчни.
Ако подобно поведение бъде подминато, това означава, че приемаме насилието като част от играта – нещо, което аз никога няма да приема. Нито едно дете не трябва да излиза на терена със страх!
Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че дете е с черепно-мозъчна травма и хематом след грозна проява по време на мач в Пловдив.
Лелята на пострадалия младеж: Мълчанието и формалните извинения не са достатъчни
Sam Vimes
преди 4 мин.
Дори и сблъсъка по време на игра е изключително грозно и умишлено нарушение, а последвалият ритник в главата на пострадалото момче, което вече беше в безпомощно състояние, за мен е престъпление, още повече че се случи след спиране на играта! Да не говорим, че извършителят продължи с агресивното и провокативно поведение и след това. Отвратително, нямам думи!
videv
преди 51 мин.
Публикувайте имената и на родителите на този малолетен простак !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.