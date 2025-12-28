ИЗПРАТИ НОВИНА
Лекари от Пловдив отчитат ръст на усложнените случаи с обемни формации на шията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:41
Лекари отчитат ръст на усложнените случаи с обемни формации в областта на шията, които все по-често засягат жизненоважни структури като кръвоносни съдове, нерви, дихателни и храносмилателни пътища. Според специалистите тези състояния често протичат без ясни симптоми в началото и изискват изключително прецизна диагностика и комплексен хирургичен подход, за да се избегнат тежки усложнения и да се постигне успешно лечение.

УНГ клиниката на Университетска болница Каспела в Пловдив се утвърждава като референтен център за диагностика и хирургично лечение на усложнени обемни формации на шията, включително случаи с неизвестно първично огнище – едно от най-големите предизвикателства в съвременната медицина на глава и шия.

В лечебното заведение се насочват пациенти от цялата страна със сложни кистични, туморни и възпалителни лезии, които често ангажират меки тъкани, магистрални съдове, нерви, щитовидна жлеза, трахея, хранопровод, а в редки случаи и костни структури. Немалка част от тези формации се оказват първа проява на скрит онкологичен процес, което изисква особено прецизна диагностика и мултидисциплинарен подход.

Специалистите в УНГ клиниката прилагат комплексен диагностично-лечебен модел, който позволява поставяне на точна диагноза дори при клинично "неми" случаи – без ясно изразени симптоми. В зависимост от конкретния случай се прилагат както щадящи минимално инвазивни интервенции, така и разширени онкологични операции. При най-комплицираните пациенти хирургичното лечение може да включва парциална резекция на трахея или щитовидна жлеза, както и съдово-реконструктивни операции с протезиране на жизненоважни магистрални съдове.

Клиниката разполага с пълен набор от високоспециализирана апаратура от най-висок клас – съвременна ендоскопска и образна техника, микрохирургичен инструментариум и специализирани консумативи. При необходимост от резекция на костни структури е възможно и индивидуално протезиране с импланти, изработени чрез 3D принтиране.

Особено предизвикателни са случаите с туморни формации, разположени в рискови анатомични зони – в близост до каротидните съдове, в парафарингеалното пространство или с разпространение към горния медиастинум. Тези пациенти се лекуват чрез комбиниран подход, включващ УНГ, съдова и кардио-торакална хирургия, което позволява успешно овладяване дори на редки и изключително сложни клинични ситуации.

Екипът на УНГ-клиниката в УМБАЛ Каспела включва утвърдени специалисти с дългогодишен клиничен и научен опит. В диагностиката и лечението на сложните обемни формации на шията участват проф. д-р Заприн Въжев, д.м., доц. д-р Димитър Пазарджиклиев, д.м., проф. д-р Диляна Вичева, д.м., д-р Мохамед Диба и д-р Ванина Бурова. Съвместната работа на този мултидисциплинарен екип позволява прилагането на индивидуален и прецизен подход при всеки пациент, включително при редки и високорискови клинични случаи, изискващи комплексна диагностика и хирургично лечение.

Натрупаният клиничен опит на екипа вече намира отражение и в научната литература. В новоиздадената публикация "Шията като огледало на скрития карцином – диагностично и хирургично предизвикателство" са представени реални случаи от практиката на клиниката, включително метастази от карцином на епиглотиса и щитовидната жлеза, формации с ангажиране на съдови структури, лимфоми, тонзиларни и езикови карциноми, както и редки онкологични диагнози.

Според специалистите, тези случаи ясно показват колко важно е пациентите с упорити или необясними формации в областта на шията да бъдат насочвани своевременно към центрове с опит и възможности за комплексна диагностика и лечение.







