Лекар от Пловдив: Псориазисът не е само кожен проблем, а системно заболяване с нужда от индивидуализиран подход

© "Псориазисът не е само кожен проблем – това е системно, имунно обусловено заболяване, което изисква цялостен подход и индивидуално проследяване.“ Това подчертава д-р Гинка Павлова, специалист от Клиниката по кожни и венерически болести към УМБАЛ "Свети Георги“ – Пловдив. Нейните думи отразяват съвременното разбиране за псориазис вулгарис – хронично-рецидивиращо заболяване, което ангажира не само кожата, но често и ставите, и има потенциал да повлияе и на други системи в организма.



Заболяването се свързва с нарушения в имунната система и обикновено протича с периоди на обостряне, особено през студените месеци, и временно облекчение през лятото. Пациентите най-често търсят помощ заради зачервени и залющени кожни плаки, които се появяват по скалпа, тялото и крайниците. При много от тях се наблюдават и промени по ноктите – вдлъбнатини, удебеляване или отлепване. Немалка част развиват и ставни оплаквания, което допълнително утежнява състоянието. Освен това, псориазисът често се съчетава със сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, което потвърждава неговия системен характер.



Диагнозата обикновено се поставя от дерматолог въз основа на характерната клинична картина. В някои случаи се налага хистологично изследване – биопсия от засегнатата кожа, която се оценява от дерматохистолог, за да се потвърди диагнозата и да се изключат други заболявания.



Лечението на псориазис изисква индивидуален и комплексен подход, съобразен със степента на засягане, съпътстващите заболявания и реакцията на пациента към терапията. В по-леките форми се използват локални средства като кортикостероиди, аналози на витамин D, препарати на основата на катрани и салицилова киселина, както и овлажняващи продукти за поддържане на бариерната функция на кожата. Един от утвърдените методи за лечение е фототерапията с UVB лъчи, която се прилага и в Клиниката по кожни болести към УМБАЛ "Свети Георги“ чрез индивидуално изготвен план за всеки пациент.



При по-тежки или резистентни форми на заболяването се прилагат системни медикаменти като метотрексат, циклоспорин и ацитретин. През последните години значителен напредък се наблюдава и в прилагането на биологични терапии – съвременни медикаменти с насочено действие, които блокират ключови възпалителни пътища, свързани с IL-17, IL-23 и TNF-алфа.



Решението за включване на пациент в такава терапия се взема от експертна лекарска комисия към Клиниката, която заседава всяка седмица – в понеделник, между 9:00 и 12:00 часа, в кабинет №10.



Проследяването от дерматолог е не просто препоръчително, а задължително. То осигурява възможност за навременно коригиране на терапията, откриване на съпътстващи заболявания и оптимизиране на общото здравословно състояние на пациента. Псориазисът е хронично заболяване, но с правилен подход, добра информираност и активно участие в лечението, пациентите могат да постигнат дълги периоди на ремисия и значително подобрение в качеството си на живот.