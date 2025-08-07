ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Лекар от Пловдив: Псориазисът не е само кожен проблем, а системно заболяване с нужда от индивидуализиран подход
Заболяването се свързва с нарушения в имунната система и обикновено протича с периоди на обостряне, особено през студените месеци, и временно облекчение през лятото. Пациентите най-често търсят помощ заради зачервени и залющени кожни плаки, които се появяват по скалпа, тялото и крайниците. При много от тях се наблюдават и промени по ноктите – вдлъбнатини, удебеляване или отлепване. Немалка част развиват и ставни оплаквания, което допълнително утежнява състоянието. Освен това, псориазисът често се съчетава със сърдечно-съдови и метаболитни заболявания, което потвърждава неговия системен характер.
Диагнозата обикновено се поставя от дерматолог въз основа на характерната клинична картина. В някои случаи се налага хистологично изследване – биопсия от засегнатата кожа, която се оценява от дерматохистолог, за да се потвърди диагнозата и да се изключат други заболявания.
Лечението на псориазис изисква индивидуален и комплексен подход, съобразен със степента на засягане, съпътстващите заболявания и реакцията на пациента към терапията. В по-леките форми се използват локални средства като кортикостероиди, аналози на витамин D, препарати на основата на катрани и салицилова киселина, както и овлажняващи продукти за поддържане на бариерната функция на кожата. Един от утвърдените методи за лечение е фототерапията с UVB лъчи, която се прилага и в Клиниката по кожни болести към УМБАЛ "Свети Георги“ чрез индивидуално изготвен план за всеки пациент.
При по-тежки или резистентни форми на заболяването се прилагат системни медикаменти като метотрексат, циклоспорин и ацитретин. През последните години значителен напредък се наблюдава и в прилагането на биологични терапии – съвременни медикаменти с насочено действие, които блокират ключови възпалителни пътища, свързани с IL-17, IL-23 и TNF-алфа.
Решението за включване на пациент в такава терапия се взема от експертна лекарска комисия към Клиниката, която заседава всяка седмица – в понеделник, между 9:00 и 12:00 часа, в кабинет №10.
Проследяването от дерматолог е не просто препоръчително, а задължително. То осигурява възможност за навременно коригиране на терапията, откриване на съпътстващи заболявания и оптимизиране на общото здравословно състояние на пациента. Псориазисът е хронично заболяване, но с правилен подход, добра информираност и активно участие в лечението, пациентите могат да постигнат дълги периоди на ремисия и значително подобрение в качеството си на живот.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Сензационна оферта за 5,77 лв за 6 месеца в градския транспорт на...
17:02 / 07.08.2025
Пловдивският съд осъди семейство Илиеви
16:22 / 07.08.2025
Георги Георгиев излиза на свобода срещу 10 000 лева гаранция
14:35 / 07.08.2025
Мотористът от катастрофата на "Скобелева майка" е бил неправоспос...
12:42 / 07.08.2025
Търсят се млади доброволци в Пловдив
12:09 / 07.08.2025
Сигнал: Несъвместимо е с "нормални" условия на живот ежедневното ...
13:59 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изненадващ звезден развод
12:29 / 05.08.2025
Проф. Кантарджиев: Не бива хората да оставят открита вода в съдове
12:14 / 05.08.2025
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS