|Кунчев за новия голям парк в "Южен": Ще има езеро с рибки и ще се засадят 1000 дървета
В интервю за Plovdiv24.bg Кунчев разказа докъде е стигнала процедурата за изграждането на парка. Подробният устройствен план на терена за смяна предназначението е готов и днес минава през обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет, за да може да се включи в дневния ред на сесията на 18 декември.
"Надявам се общинските съветници да приемат ПУП-а за парка с пълно мнозинство. След това го изпращаме на кмета да издаде заповед и после - в Министерството на земеделието, храните и горите, където процедурата трябва да приключи. Догодина, в зависимост от това какъв бюджет имаме, ще отделя пари за проектирането поне на първия етап" - каза Кунчев.
В бъдещия парк ще има сцена, ще се изгради поливна система и ще се засадят поне 1000 дървета от различни видове. Езерото с рибките няма да бъде грандиозно, а по-скоро нещо малко, като атракция. Въпреки че базата на "Ботев" е наблизо, тя е за отбора, затова в парка ще се обособи и игрище за футбол, за да има място за децата да играят и да спортуват.
Предвиждат се велоалея, алея за тичане, за спорт, тенис на маса, шах, малък велопарк, т.е. всякакви атракции. Паркът ще бъде осветен, ще има и видео наблюдение.
Новият парк ще е разположен на площ от 34 декара. Изграждането му е един от основните приоритети още от началото на мандата на Атанас Кунчев. Идейният проект е на ландшафтен архитект Петър Петров.
