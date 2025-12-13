© виж галерията Живо езеро с рибки, както е във всички европейски градове, спортни игрища за баскетбол, волейбол и футбол, зони за развлечения и спорт планира в бъдещия парк в кв. "Коматево" до базата на "Ботев" кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.



В интервю за Plovdiv24.bg Кунчев разказа докъде е стигнала процедурата за изграждането на парка. Подробният устройствен план на терена за смяна предназначението е готов и днес минава през обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет, за да може да се включи в дневния ред на сесията на 18 декември.



"Надявам се общинските съветници да приемат ПУП-а за парка с пълно мнозинство. След това го изпращаме на кмета да издаде заповед и после - в Министерството на земеделието, храните и горите, където процедурата трябва да приключи. Догодина, в зависимост от това какъв бюджет имаме, ще отделя пари за проектирането поне на първия етап" - каза Кунчев.



В бъдещия парк ще има сцена, ще се изгради поливна система и ще се засадят поне 1000 дървета от различни видове. Езерото с рибките няма да бъде грандиозно, а по-скоро нещо малко, като атракция. Въпреки че базата на "Ботев" е наблизо, тя е за отбора, затова в парка ще се обособи и игрище за футбол, за да има място за децата да играят и да спортуват.



Предвиждат се велоалея, алея за тичане, за спорт, тенис на маса, шах, малък велопарк, т.е. всякакви атракции. Паркът ще бъде осветен, ще има и видео наблюдение.



Новият парк ще е разположен на площ от 34 декара. Изграждането му е един от основните приоритети още от началото на мандата на Атанас Кунчев. Идейният проект е на ландшафтен архитект Петър Петров.