ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Кунчев за новия голям парк в "Южен": Ще има езеро с рибки и ще се засадят 1000 дървета
Автор: Диана Бикова 13:27Коментари (0)842
©
виж галерията
Живо езеро с рибки, както е във всички европейски градове, спортни игрища за баскетбол, волейбол и футбол, зони за развлечения и спорт планира в бъдещия парк в кв. "Коматево" до базата на "Ботев" кметът на район "Южен" Атанас Кунчев.

В интервю за Plovdiv24.bg Кунчев разказа докъде е стигнала процедурата за изграждането на парка. Подробният устройствен план на терена за смяна предназначението е готов и днес минава през обсъждане в постоянните комисии към Общинския съвет, за да може да се включи в дневния ред на сесията на 18 декември. 

"Надявам се общинските съветници да приемат ПУП-а за парка с пълно мнозинство. След това го изпращаме на кмета да издаде заповед и после - в Министерството на земеделието, храните и горите, където процедурата трябва да приключи. Догодина, в зависимост от това какъв бюджет имаме, ще отделя пари за проектирането поне на първия етап" - каза Кунчев. 

В бъдещия парк ще има сцена, ще се изгради поливна система и ще се засадят поне 1000 дървета от различни видове. Езерото с рибките няма да бъде  грандиозно, а по-скоро нещо малко, като атракция. Въпреки че базата на "Ботев" е наблизо, тя е за отбора, затова в парка ще се обособи и игрище за футбол, за да има място за децата да играят и да спортуват. 

Предвиждат се велоалея, алея за тичане, за спорт, тенис на маса, шах, малък велопарк, т.е. всякакви атракции. Паркът ще бъде осветен, ще има и видео наблюдение. 

Новият парк ще е разположен на площ от 34 декара. Изграждането му е един от основните приоритети още от началото на мандата на Атанас Кунчев. Идейният проект е на ландшафтен архитект Петър Петров.


Още по темата: общо новини по темата: 4
23.03.2025 »
07.12.2023 »
31.10.2023 »
09.04.2018 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Адвокат от Пловдив: Mоже да обжалвате всеки електронен фиш за ско...
12:59 / 13.12.2025
Медици в Пловдив спасиха трима души с напреднал рак на бъбрека
12:01 / 13.12.2025
Гражданин сигнализира за измамници пред голям магазин в Пловдив
11:21 / 13.12.2025
Голяма и опасна дупка на ключово кръстовище в Пловдив
09:47 / 13.12.2025
Фондация "Кураж" кани пловдивчани на театрално събитие, посветено...
07:00 / 13.12.2025
Катастрофа край Пловдив, движението е затруднено
20:11 / 12.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: