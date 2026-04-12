Музиката има силата да прави повече от това да вълнува — тя може да вдъхновява действия, да създава промяна и да носи реална подкрепа. В новата концертна година Fest Team продължава и разширява своята социална ангажираност, като залага не на символични жестове, а на устойчиви инициативи с измерими резултати.

През 2026 г. програмата включва четири основни кампании, насочени към различни групи в обществото — хора, които очакват или се надяват на нов живот, деца с ограничен достъп до музикално образование, възрастни хора, които заслужават повече видимост и социално включване, както и хора с увреден слух, за които концертното преживяване доскоро е било трудно или невъзможно.

Официално признание за социална ангажираност

Работата на най-големия музикален промоутър в България в тази посока вече е получила и официално признание. Организацията е отличена със "Специална награда“ за иновативна програма от Министерството на труда и социалната политика, заела е второ място в класацията за "Най-добра социална политика на МСП“ на Българския форум на бизнес лидерите, както и награда от Сдружение "България си ти“ за инициативата "Музика за всички“.

Най-значимото признание обаче остават реалните истории на хората, до които инициативите са достигнали.

Кампанията "Живот от нота“, реализирана съвместно с фондация "Искам бебе“ и стартирала през 2023 г., продължава своята мисия в подкрепа на репродуктивното здраве.

През 2026 г. се предвижда осигуряване на хормонални изследвания на близо 100 жени от цялата страна до 35-годишна възраст. Освен това 30 от тях ще получат и първична консултация със специалист.

Част от средствата ще бъдат насочени и към финансиране на инвитро процедури и допълнителни изследвания за две двойки с репродуктивни затруднения. В началото на 2025 г. благодарение на събраните дарения в рамките на инициативата се ражда и малкият Христо - символичен резултат от кампанията.

За много деца достъпът до музикално образование остава ограничен. В отговор на това Fest Team, заедно с фондация "Музика за България“ и Rockschool, реализира проекта "Музикална класна стая“.

Инициативата предвижда оборудване на музикални кабинети и въвеждане на интерактивни уроци в училища в страната. През 2025 г. събраните средства не покриват изцяло необходимото оборудване, но Fest Team поема ангажимент да допълни липсващия ресурс, за да бъде реализиран първият напълно оборудван кабинет.

Проектът вече е започнал в 83. ОУ "Елин Пелин“ в София със съдействието на директора Божанка Дамянова и Столична община, като предстоят и ремонтни дейности. Целта е не всяко дете да стане музикант, а всяко да получи шанс да бъде вдъхновено.

Социалната платформа на Fest Team обхваща и възрастните хора чрез инициативата "Аз съм тук“. Проектът предлага адаптирани уроци по танци и оздравително движение за хора на възраст между 60 и 94 години.

През изминалата година в програмата се включват 171 участници, заедно с професионални преподаватели, артисти и социални експерти. Занятията се провеждат в Vidas Art Arena и включват както регулярни занимания, така и събития между поколенията и публични дискусии.

В рамките на инициативата са издадени и 171 културни паспорта, осигуряващи безплатен достъп до културната програма на участниците. В момента програмата продължава в Dance Station, а летните активности се планират на открито като част от Vidas Art Arena.

Чрез проекта "Музика за всички“ Fest Team работи за по-широка достъпност на концертите за хора с увреден слух. Инициативата комбинира жестов превод от Stray Sheep с иновативни Haptic костюми — сензорни жилетки, които предават вибрациите на музиката по тялото.

Благодарение на тази технология 72 души вече са преживели концерти на артисти и събития като Dream Theater, Guns N' Roses, Robbie Williams и фестивала Hills of Rock.

През 2026 г. жестов превод ще бъде осигурен на шест големи събития, включително концертите на Eros Ramazzotti и Iron Maiden, фестивалите PHILLGOOD и Hills of Rock, както и комедийното шоу на Sooshi Mango.

С подкрепата на Община Пловдив е реализиран и видеозапис на мюзикъла "Книгата на мечтите“ с жестомимичен превод, представен в зала "Колодрум“ в Пловдив. Продукцията ще бъде достъпна и за деца от глухата общност.