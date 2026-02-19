© виж галерията Кукерският празник "Старчовден“, организиран от ДГ "Кремена“ в Пловдив, се проведе с изключителен интерес и силни емоции сред децата. Малките участници преживяха автентичните кукерски ритуали с любопитство, радост и вълнение, като активно се включиха и наблюдаваха случващото се.



Събитието е поредната културно-образователна инициатива на детската градина, насочена към съхраняване и предаване на българските традиции на най-малките. Гости бяха Георги Гатев - кмет на район "Тракия“, както и г-н Димитров - началник отдел “ОСЕП".



За финал всички деца имаха възможност да се снимат с кукерския състав. ДГ "Кремена“ продължава последователно да реализира инициативи, които съчетават образование, култура и емоционално преживяване за децата.